Czego jeszcze AI za nas nie zrobi? Google pokazuje przyszłość chmury

Tegoroczna konferencja Google Next odbywa się w San Francisco i pierwszy raz od 2019 roku można w niej wziąć udział osobiście. Wśród kluczowych tematów znajdą się oczywiście infrastruktura firmy, zaplecze techniczne, rozwiązania do współpracy w chmurze, cyberbezpieczeństwo, a także wszystko, co związane z danymi oraz... AI. I to właśnie ten ostatni podpunkt generalnie zdominował nowości i zapowiedzi Google. Widać to chociażby po kontynuowanych i zupełnie nowych partnerstwach, a także wdrażanych do usług funkcjach. Wśród tych pierwszych znalazł się między innymi FOX Sports, które będzie wykorzystywać generowane przez AI treści podczas swoich transmisji, a pracownicy stacji będą korzystać z rozwiązań Duet AI w Google Workspace.

Chmura Google i AI w firmach. Kto już korzysta?

Wystarczy wpisać "high five" i dzięki chmurze Google pracownicy Fox Sport znajdą odpowiedni klip.

Według Google aż 70% nowoczesnych platform AI korzysta z Google Cloud,w tym AI21, Jasper, MosaicML, Replit, Runway i Typeface. W związku z tym Google wprowadza pewne techniczne nowości w swojej infrastrukturze, dodając wsparcie dla akceleratora Cloud TPU v5e, układów GPU NVIDIA H100 na AV3 VM. Zdaniem Google, to właśnie oni dostarczają najbardziej wszechstronną platformę Vertex AI, która pozwala na budowanie i skalowanie modeli uczenia maszynowego. Zainteresowanie nim jest o 150 razy większe, jeśli chodzi o liczbę projektów używającą tego rozwiązania.

AI w Google Workspace. Co nowego w Google Meet i Google Chat?

Najbardziej namacalnymi nowościami dla użytkowników Google Workspace będą funkcje Duet AI wdrażane do Google Meet czy Google Chat. Z Google Workspace korzysta ponad 3 miliardy użytkowników, a płacących abonament jest więcej niż 10 milionów. Dzięki Duet AI pojawił się nowe funkcje w Gmailu czy Google Docs, które pozwalają pisać od podstaw lub poprawiać już gotowe teksty, generować prezentacje, a także szybko realizować pomysły w Arkuszach Google, gdzie można także błyskawicznie uzyskiwać pewne wnioski na podstawie zaimportowanych danych.

Zapowiedziane w Google Workspace nowości pojawiają się w Google Meet i Google Chat - komunikatorach firmy, gdzie dodano automatyczne generowanie notatek podczas spotkań wideo czy zadawanie pytań na temat własnych materiałów wewnątrz konwersacji. W Google Meet powstawać będą podsumowania ze spotkań, a w celu zapewnienia najlepszej jakości rozmów, wprowadzono rozwiązania mające poprawić wygląd uczestników, ich oświetlenie oraz dźwięk. Podczas takich wideokonferencji napisy będą mogły być automatycznie tłumaczone w 18 językach.

Wewnątrz Google Chataa pojawia się opcja generowania podsumowania z udostępnionego w danej przestrzeni dokumentu czy całej rozmowy. W ten sposób można szybko zaznajomić się z wieloma dyskusjami w krótkim czasie, ponieważ nie czytamy pojedynczych wiadomości, lecz same wnioski płynące z konwersacji. Odświeżony zostaje również interfejs, gdzie oprócz zmian wizualnych pojawiają się nowe skróty i rozbudowana wyszukiwarka. Google wdraża także rozwiązanie zbliżone do funkcji "huddle" w Slacku, dzięki której zainicjujemy rozmowę audio w dowolnym miejscu, gdzie toczy się właśnie dyskusja czy trwa współpraca.

Na tym zakres obowiązków AI się nie kończy, gdyż przewidziano także jej implementację w innych miejscach w Google Cloud, więc wspomoże użytkowników w pisaniu kodu, tworzeniu analiz, wyszukiwaniu błędów i rozwiązywaniu ich, a także zalecaniu najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa. Jako przykład podano nawet firmę L'Oreal, która szybciej i sprawniej buduje swój biznes opierając decyzje na danych.

O tym, jak przydatne może być AI w chmurze i dla firm świadczą również takie zastosowania, jak przeszukiwanie bazy danych 1,9 miliona klipów, a także tworzenie nowych niemalże w czasie rzeczywistym, do czego używa AI Fox Sports. Ten drugi aspekt ma być istotny przy działaniach w sieci, gdyż wygenerowanie nowych materiałów, klipów i komentarzy czy treści marketingowych odbywać ma się znacznie szybciej.