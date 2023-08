Android coraz bliżej iOS. Zbuduje ekosystem

Stwierdzenie, że produkty Apple dobrze współpracują to jak nie powiedzieć nic. Przez lata Apple doskonaliło swoje systemy, więc teraz nawet jeżeli kolejne zmiany wydają się być drobne i kosmetyczne, to tak naprawdę nabudowują one na bardzo rozległej już integracji, która i tak mocno odstaje konkurencji. Tymczasem rzeczona konkurencja stara się nadganiać, jednak próby te są bardzo mocno rozproszona, bo swoje pomysły na ekosystemy ma Microsoft, Samsung, Huawei i inni. Jest oczywiście próba konsolidacji standardów, jak chociażby Matter, natomiast do pełnego wdrożenia jeszcze daleka droga.

Teraz jednak za sprawę na poważnie zabiera się Google, prawdopodobnie dlatego, że w końcu ma swój własny ekosystem produktów, a nie tylko smartfony. I trzeba powiedzieć, że pokazuje, iż rozumie, gdzie Androidowi brakuje do iOS. Widzimy to chociażby w najnowszych zapowiedziach zmian w samym Androidzie, gdzie będziemy mogli połączyć kilka urządzeń by np. odbierać połączenia telefoniczne na innych telefonach czy tabletach, a także - dzielić się z nimi internetem.

Google daje nam kolejny powód, żeby kupić Pixel Watch

Jeszcze w styczniu tego roku Google obiecywało duże zmiany, jeżeli chodzi o współpracę smartfonów i zegarków. Teraz te zmiany wchodzą w życie i osoby, które będą miały telefon z najnowszą wersją Androida, a także - zegarek z WatchOS - będą mogły skorzystać z nowej funkcji. Ta pozwala odblokować telefon za każdym razem, gdy sparowany z nim zegarek jest w pobliżu.

Oczywiście, w odniesieniu do samej nowości jest to coś wygodnego, jednak nie zmieniającego życia użytkowników o 180 stopni. Patrząc jednak na to, co robi Apple, to właśnie takie małe detale mogą często decydować o tym, czy zdecydujemy się kupić drugi, trzeci, czy czwarty produkt tej samej marki.

Apple wciąż ma tu przewagę, ponieważ o dobrej integracji ich sprzętów wszyscy wiedzieli od samego początku, natomiast reputacja Google w tym zakresie raczej obejmuje usuwanie funkcji i kasowanie programów. Ostatnio takim przykładem była chociażby Stadia, natomiast dosłownie kilka dni temu Google stwierdziło, że ze starszych urządzeń z WatchOS usunie... Asystenta Google.

Niemniej, działania Google wydają się próbą budowy poprawnego i skutecznie działającego ekosystemu. Niestety, takie projekty mają tendencję do zatrzymywania się w pół kroku, kiedy dział sprzedaży zauważa, że pieniądze wydane na R&D nie zawsze zwracają się od razu w formie sprzedanych urządzeń. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że świat Androida stanie się dzięki działaniom Google nieco wygodniejszy.