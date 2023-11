Najpopularniejsza aplikacja do nawigacji: czy jest aktualna?

Każdy z nas na jakimś etapie życia korzystał z nawigacji w telefonie. Czy to prowadząc samochód, czy też będąc w nowym miejscu - dzięki mapom możemy w łatwy sposób znaleźć praktycznie wszystko. Dziś bowiem nawigacja to nie tylko pokazywanie drogi, ale też - system pozwalający ocenić poszczególne miejsca (jak restauracje czy firmy) oraz podzielić się swoimi opiniami z użytkownikami.

Jednocześnie - to właśnie funkcja poprawnego wskazywania tras jest tą, z której najczęściej się korzysta. A pamiętajmy, że przecież krajobraz cały czas się zmienia. Powstają nowe drogi, część dróg jest zamykana, a w metropoliach nowe budynki i osiedla powstają jak na drożdżach. Czy więc najpopularniejsze mapy - Google Maps - nadążają za zmianami i pokazują aktualne dane?

Czy Mapy Google są aktualne? I tak, i nie

Na początku zaznaczmy najważniejszy fakt - jeżeli chodzi o system nawigacyjny, mapy Google są najbardziej aktualnym narzędziem, jakim możemy się posługiwać. Są one dużo dokładniejsze niż mapy papierowe, a i nawigacja samochodowa często nie nadąża z aktualizacjami. Jednak nie znaczy to, że Mapy Google są zawsze aktualne i można na nich bezrefleksyjnie polegać.

Przede wszystkim - Mapy Google nie zawsze są dobrze zaktualizowane, jeżeli chodzi o nowootwarte drogi bądź przejazdy. Problem może występować przez kilka dni od ich otwarcia, tak jak było np. w przypadku Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie Google nie od razu wiedziało, że tunel pod Ursynowem jest przejezdny. Jednocześnie - mapy dosyć dobrze radzą sobie w przypadku nieprzejezdnych dróg, prawdopodobnie dzięki temu, że te są zgłaszane bezpośrednio przez użytkowników. Mapy dobrze działają także w przypadku zaplanowanych wydarzeń okolicznościowych, jak chociażby biegi czy marsze i nie prowadzą nas przez zamknięte na ten czas drogi.

Jeżeli natomiast chodzi o takie kwestie jak budynki czy lokacje - tutaj Mapy Google potrafią działać różnie. Zostając w Warszawie, mamy przykład nowobudowanego osiedla na Ursusie-Szamoty, gdzie Google "mniej, więcej" wie, jak prowadzone są ulice Herbu Oksza czy Posagu 7 Panien, ale na mapie nie ma zaznaczonych budynków, a część pinesek istniejących tam biznesów znajduje się według Google w szczerym polu.

Jeżeli natomiast chodzi o zdjęcia satelitarne - tutaj możemy mówić o całych latach opóźnienia, jeżeli chodzi o aktualizację. Dla przykładu - Varso Tower wciąż w Mapach Google'a jest jeszcze jednym wielkim placem budowy, podobnie jak niektóre osiedla. Oczywiście - to nie wpływa na nawigacje samochodową, ale jest częścią Map, podobnie jak moduł Street View, gdzie odnalezienie obrazków z 2013 roku nie należy do rzadkości.

Podsumowując - w najważniejszych kwestiach, jak nawigacja samochodowa, Mapy Google to najbardziej aktualne narzędzie, jakie możemy dostać, natomiast w innych kwestiach potrafi mieć ono od kilku miesięcy, do nawet kilku lat opóźnienia. Jednak patrząc na to, że dostęp do niego ma każdy, kto posiada smartfon z GMS, chyba nie ma co na to za bardzo narzekać.