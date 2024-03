Chrome na Androida z ważną opcją. Wielu będzie korzystać na co dzień

Pamiętacie jeszcze czasy kiedy trzeba było regularnie robić porządek w otwartych kartach, bo bez tego smartfony i komputery zwalniały na tyle, że... stawały się nieużywalne? Obecnie wiele z nich działa na tyle sprawnie dzięki wspomaganiu przez nowe systemy zarządzania pamięcią podręczną, że problem właściwie przestał istnieć. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu z nas potrafi otworzyć dziesiątki kart, a robienie z nimi porządku odkładamy w nieskończoność.

Wkrótce Chrome na Androida ma nam w tym temacie pomóc. Twórcy pracują właśnie nad nową funkcją.

Nowa funkcja Chrome - zamknie i zarchiwizuje nieaktywne zakładki, gdy będzie ich zbyt wiele

Jak wynika ze zmian w kodzie Chromium, trwają właśnie prace nad nową funkcją która pozwoli wyczyścić zbyt wiele otwartych kart również w przeglądarce Google Chrome na Androidzie. W opisie, czytamy:

Android Tab Declutter Umożliwia automatyczną archiwizację i usuwanie nieaktywnych kart. #ANDROID-TAB-DECLUTTER

— i jak sugeruje #, na starcie będzie ona dostępna w formie flagi, którą będziemy musieli aktywować. Dzięki nowej opcji karty zostaną zarchiwizowane, a na głównym pasku będzie panował porządek. Oczywiście do wszystkich zarchiwizowanych w ten sposób linków będziemy także mieć później dostęp, po prostu nie będą nam one zagracać głównych okien przeglądarki internetowej na Androidzie.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ona do wszystkich. To prawdopodobnie kwestia co najmniej kilku tygodni

Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, kiedy opcji tej możemy spodziewać się u wszystkich — to prawdopodobnie będzie proces. Nie zmienia to jednak faktu, że to jedna z funkcji, która pomoże efektywniej korzystać ze smartfona — a przy okazji pomoże zaprowadzić porządek w zakładkach. Coś, za co wielu z nas zabiera się zdecydowanie zbyt długo teraz będzie dostępne natywnie jako dodatkowa funkcja. I to właśnie takie usprawnienia jako użytkownicy lubimy i doceniamy najbardziej!