mZUS to aplikacja, z której będziesz chciał korzystać. Zyskała właśnie nowe funkcje

ZUS informuje o udostępnieniu najnowszej aktualizacji swojej aplikacji mZUS. A w niej zmiany, z których skorzystają wszyscy zainteresowani klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co nowego?

Aplikacja mobilna mZUS zadebiutowała w zeszłym roku na urządzeniach z iOS i Androidem. Nie cieszyła się jednak sporym zainteresowaniem ze strony samych użytkowników, którzy zwracali uwagę, że w apce nie ma praktycznie nic do roboty. To zmieniało się sukcesywnie i z każdą kolejną aktualizacją w mZUS pojawiało się coraz więcej funkcjonalności. Choć na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy nie było ich zbyt wiele, teraz w nasze ręce oddana jest najnowsza wersja rozszerzająca jej możliwości sprawiając, że wreszcie będzie ją po co instalować.

mZUS w nowej odsłonie. Co oferuje aplikacja?

Aplikacja mZUS przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny. Wraz z nową aktualizacją, która dostępna jest do pobrania w App Store i Google Play, udostępnione zostały te oto funkcje:

Jako osoba ubezpieczona w ZUS możesz sprawdzić swoje:

ubezpieczenie (w tym ubezpieczenie zdrowotne i przynależność do NFZ);

składki (podstawy i składki, subkonto, otwarty fundusz emerytalny);

kapitał początkowy;

informacje o stanie konta w ZUS;

zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;

przerwy w pracy.

Jako osoba pobierająca zasiłki z ZUS możesz sprawdzić:

rodzaj pobieranego zasiłku (z ostatnich 6 miesięcy);

datę, kwotę i sposób wypłaty;

potrącenia.

Jako osoba pobierająca świadczenie emerytalno-rentowe możesz sprawdzić:

rodzaj pobieranego świadczenia (z ostatnich 12 miesięcy);

datę, kwotę i sposób wypłaty.

Z poziomu aplikacji można też składać wniosek o świadczenie wychowawcze 800+, świadczenie dobry start 300+, dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz rodzinny kapitał opiekuńczy (po złożeniu wniosku możesz również sprawdzić planowy termin załatwienia sprawy).

Warto jednak pamiętać, że do skorzystania z aplikacji mZUS potrzebne będzie profil PUE ZUS. Informacje o tym, jak założyć profil na PUE ZUS są dostępne na oficjalnych stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.