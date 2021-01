Google nie pozwoli Ci obejrzeć filmu jeżeli napisy będą… do d**y

Każdy popełnia błędy. Ja, Ty, osoba, która przez kompletny przypadek umieściła w Microsoft Flight Simulator 212 piętrowy wieżowiec w miejscu dwupiętrowego domu. Co i rusz obserwujemy, jak często mało znaczące literówki czy błędy doprowadzają do zabawnych konsekwencji. Gorzej, jeżeli błąd jest bardziej skomplikowany i wpływa np. na to, czy czyjaś aplikacja znajduje się w internetowym sklepie czy też nie. Problemy z narzędziami filtrującymi treści zdarzają się jednak cały czas, jednak rzadko kiedy wpadka tak mocno obnaża niedoskonałości algorytmu i brak odpowiednich testów po stronie twórców.

Google nie odróżnia napisów od d**y i kasuje aplikacje ze sklepu Play

Naturalnym jest, że Google chce banować ze swojego sklepu aplikacje, które zawierają w sobie treści niepożądane, min. o podtekście seksualnym czy wulgarnym. Dlatego też filtr ustawiony na słowo „ass” jest jak najbardziej uzasadniony. Gorzej, że moderatorzy nie pomyśleli, iż w kontekście aplikacji „.ass” to jedno z rozszerzeń plików z napisami, akceptowane przez wiele odtwarzaczy. „.ass” to skrót od „Advanced Sub Station Alpha” które w kontraście do zwykłych napisów obsługują style czy pozwalają na precyzyjne umieszczanie tekstu w kadrze. Niestety, zamieszczanie informacji o tym, że dany odtwarzacz wspiera ten format napisów nie oznacza niczego dobrego, o czym przekonał się twórca programu Just (Video) Player, którego program z dnia na dzień został zbanowany z wyjaśnieniem, że narusza on zasady dotyczące treści seksualnych i wulgaryzmów. Sprawa jest tym śmieszniejsza, że program korzysta z biblioteki samego Google do wspierania właśnie tego formatu napisów. Firma powinna więc wiedzieć, że w kontekście aplikacji termin „ass” może mieć więcej niż jedno znaczenie.