Gonicie nas za literówki. TA literówka zrobiła z domu wieżowiec

Jedną z nieodłącznych rzeczy w pracy na tekście (i w ogóle w tworzeniu treści) są popełniane błędy. Oczywiście, każdy z nas, redaktorów, stara się popełniać ich jak najmniej i ma swoje sposoby na weryfikację stworzonego artykułu właśnie pod tym kątem. Jedni czytają na głos, inni robią sobie chwilę przerwy by przeczytać tekst „na świeżo”. W trakcie pracy pojawiają się błędy mniejsze i większe – tu gdzieś zaplącze się przecinek, gdzieś indziej pojawi się literówka, albo wartość liczbowa będzie nie taka, jak być powinna. I o ile większość takich kwiatków udaje mi się wyłapywać na etapie tworzenia, to część z nich, szczególnie w przypadku dużych tekstów, jak recenzje, czasem znajdzie drogę do finalnego artykułu. To trochę smutne, gdy widzę, że w komentarzach ludzie zamiast na treści, nad którą spędziłem masę czasu, skupiają się na jednej literówce. Wiem jednak, że w takich sytuacjach zawsze mają rację i jestem im wdzięczny za wyłapanie błędu – to oznacza bowiem, że czytają to co napisałem dokładnie. Kiedy jednak zobaczyłem, co co stało się z jednym z budynków w Microsoft Flight Simulator, poczułem się ze swoimi literówkami nieco lepiej.

Microsoft Flight Simulator – literówka zrobiła z domu wieżowiec

Microsoft Flight Simulator to gra, którą obecnie ekscytuje się bardzo wiele osób. I to zrozumiałe, w końcu rzadko kiedy możemy pograć na mapie wielkości całego świata. Problem z tą mapą jest jednak taki, że struktury na niej generuje algorytm na podstawie dwuwymiarowych grafik i informacji z mapy OpenStreetMap. W ten sposób bardzo efektywnie sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować bryły, które będą przypominały oryginalne budynki. Co jednak, jeżeli w mapach jest błąd? Ano coś takiego: