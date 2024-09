Google na Androida zmienia się na lepsze. O tych zmianach trzeba wiedzieć!

Aplikacja Google na urządzeniach z Androidem jest jedną z tych, po którą użytkownicy na całym świecie sięgają regularnie. Google jest twórcą systemu, a to jednak ich wizytówka I choć od lat mówi się, że sama apka - mimo iż minimalistyczna - nie należy do ich najpiękniejszych ich dzieł, firma raczej niewiele sobie z tego robi. Działa, jest używalna, każdego dnia zaglądają tam miliony i nie narzekają. Co jakiś czas jednak ekipa za nią odpowiedzialna postanawia co nieco upiększyć. I właśnie trafia tam zestaw kosmetycznych zmian, które bez wątpienia wpłyną na ogólny wygląd aplikacji.

Bardziej estetyczna strona główna aplikacji Google. Oto co się zmieni

Google postanowiło nieco uprościć stronę główną swojej podstawowej aplikacji. Zamiast skrótów z opisami funkcji, pozostawili tylko cztery ikonki pod paskiem wyszukiwania - dodatkowo każdą z nich kodując kolorystycznie. I tak oto czekają na nas teraz: wyszukiwanie obrazem, tłumaczenie tekstu, rozwiązywanie zadań domowych oraz wyszukiwanie piosenką. Z zestawu zniknęło kupowanie produktów bazujące na zrzutach ekranu, chociaż takowe może się tam pojawić jeżeli w naszych ostatnich screenach widnieją jakieś produkty.

Źródło: https://9to5google.com/2024/08/30/google-app-carousel-redesign/

Cała reszta pozostała bez zmian. Mimo wszystko to jedna z kosmetycznych poprawek, którą docenią wszyscy na co dzień zaglądający do aplikacji. Bo dzięki niej wszystkie treści z Discovery lądują wyżej, jest czytelniej i... po prostu lepiej.

Zmiany już trafiają do użytkowników Androida. Co ciekawe - na iOS dostępne są już od kilku tygodni. Ale Google przyzwyczaiło nas już do tego, że w ostatnim czasie serwuje je dość nieregularnie. Raz na korzyść iPhone'ów, raz Androidów.