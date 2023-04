Google Authenticator to aplikacja pozwalająca korzystać z dwustopniowej weryfikacji podczas logowania nie tylko na kontach Google. Teraz doczekała się solidnej aktualizacji, której częścią jest

Słowem wyjaśnienia dodamy, że Google Authenticator pozwala weryfikować i zatwierdzać próby logowania się na nasze konta Google oraz w innych usługach, gdzie aktywujemy dwustopniową weryfikację (2FA). Początki aplikacji Google Authenticator sięgają 2010 roku i od tamtej pory jest ona w miarę regularnie aktualizowana. Niestety, dzieje się to niezbyt często i nie pojawiają się w nich spektakularne zmiany. Z drugiej strony, czego oczekujemy po tak podstawowym programie?

Google Authenticator synchronizuje dane. Jest nowa ikona!

Do tej pory sprawdzała ona swoje zadanie całkiem nieźle, ale wobec funkcjonalności aplikacji wielu użytkowników zgłaszało swoje spostrzeżenia i prośby. Wśród nich prawdopodobnie numerem jeden była opcja synchronizacji zapisanych w aplikacji kont - czyli swego rodzaju tworzenie kopii zapasowej. Google nareszcie taką możliwość dodaje i w najnowszej wersji Google Authenticator możemy zapisać zawartość aplikacji na naszym koncie Google. Po ponownym zalogowaniu się w aplikacji, na przykład na nowym urządzeniu, bardzo szybko uzyskamy pożądany stan programu, to znaczy ze wszystkimi naszymi danymi pod ręką.

To spore ułatwienie, ponieważ nie ma potrzeby ponownego dodawania kodów do aplikacji na nowym smartfonie lub drugim urządzeniu, z którego chcemy skorzystać. Jak tłumaczy samo Google: Ponieważ jednorazowe kody w aplikacji Authenticator były przechowywane tylko na jednym urządzeniu, utrata tego urządzenia oznaczała, że ​​użytkownicy utracili możliwość zalogowania się do dowolnej usługi, w której skonfigurowali 2FA przy użyciu aplikacji Authenticator.



Oczywiście korzystanie z synchronizacji danych Google Authenticator nie jest obowiązkowe i jeżeli wolicie nie używać tego rodzaju kopii zapasowej, to nie będziecie musieli tego robić. Wszyscy jednak będą używać aplikacji z zupełnie nową ikoną, która pojawia się na Androidzie i iOS. Aktualizację aplikacji pobierzecie z App Store i Google Play.