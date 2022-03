Pandemia pomimo wszystkich oczywistych wad wpłynęła pozytywnie na rozwój platform do pracy zdalnej. Ostanie dwa lata stały pod znakiem prężnego rozwoju narzędzi do home office i wiele firm pozostało przy tej formie działania pomimo zniesienia obostrzeń. Jak wiadomo potrzeba matką wynalazku. Nagłe wywrócenie charakteru pracy do góry nogami wymusiło na wielu sektorach poszukiwania alternatywnych rozwiązań komunikacji. Dla przykładu platforma Discord przeznaczona pierwotnie dla graczy stała się wirtualną klasą, z której chętnie korzystali uczniowie i nauczyciele podczas zajęć zdalnych. Gameingowe narzędzia mają jak widać większy potencjał, niż przypuszczano. Dostrzegł to także Zoom, który wprowadza strumieniowanie wideokonferencji bezpośrednio na… Twitcha.

Streamy z wideokonferencji zawalczą z Fortnite o dominację na Twitchu

Twitch nadal pozostaje największą i najpopularniejszą platformą streamingu gier. W ostatnich latach jego charakter wychodził jednak poza te hermetyczne ramy głównie za sprawą kategorii Just Chatting. Od momentu jej wprowadzenia zaczęły lawinowo pojawiać się nowe kategorie relacji pokroju ASMR czy basenowych kąpieli, które cieszyły się sporą popularnością głównie z uwagi na skąpe odzienie prowadzących. Integracja Twitcha z Zoomem może przyczynić się do powstania nowej kategorii. Do tej pory Zoom umożliwiał przesyłanie spotkań na Facebook i YouTube. Od strony technicznej strumieniowanie na Twitcha nie było niemożliwe, wymagało jednak dodania niestandardowego adresu URL i klucza do przesyłania. Teraz odbywać się to będzie za pomocą kilku kliknięć.

Źródło: Depositphotos

Według Zooma funkcja ta ma ułatwić udostępnianie treści w ramach konkretnych społeczności. Opcja ta może przydać się w przypadku chęci udostępnienia szerszemu gronu odbiorców firmowych webinarów lub dyskusji organizowanych w ramach inicjatyw społecznych. Przyznam jednak, że oczyma wyobraźni widzę już bardziej prześmiewcze wykorzystanie tej funkcjonalności zwłaszcza w wykonaniu uczniów. Poza tym skoro transmisje polegające na zwykłej rozmowie z czatem cieszą się tak dużą popularnością to może czas kategorię w stylu „korpogadki”? Relacje z porannych biznesowych konferencji mogłyby zrobić prawdziwą furorę.

Stock Image from Depositphotos