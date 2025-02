Dysk Google z kontrowersyjną zmianą. Opinie użytkowników są bezlitosne

Material Design 3 oferuje trzy opcje rozmiarów Floating Action Buton, czyli pływającego przycisku którego nie da się nie zauważyć. Jest możliwość tworzenia małego, średniego i dużego przycisku i... do tej pory najbardziej popularnym wyborem był standardowy, średni, FAB. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej aplikacji od Google zaczyna wykorzystywać mały wariant przycisku do specyficznych funkcji, takich jak chociażby aktywowanie aparatu. Ponadto aplikacje, takie jak Dysk Google czy Pliki, aktywnie wykorzystują je jako skrót do funkcji skanowania dokumentów. Podobnie sprawy mają się w Wiadomościach, które w ten sposób zapewniają sprawny dostęp do sztucznej inteligencji od Google — ichniejszego Gemini.

Teraz jednak więcej zmian w temacie jest testowanych w przypadku Dysku Google. Firma zaczyna wdrażać duży przycisk do menu "Nowy", które zawiera opcje takie jak tworzenie folderów, przesyłanie plików, skanowanie oraz dostęp do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji. Jednocześnie skrót aparatu pozostaje w standardowym rozmiarze Floating Action Button. Tradycyjnie jednak — podczas przewijania strony, oba przyciski FAB całkowicie znikają, by zapewnić czytelny dostęp do całej treści aplikacji. Do tej pory Dysk Google korzystał z przycisku, który podczas przewijania zmieniał się w zaokrąglony kwadrat. Po wspomnianej zmianie jedna całe menu "Nowy" znika z pola widzenia.

Celowe zmiany czy błąd w aplikacji?

Zmiana na duży przycisk wzbudziła wsród użytkowników sporo emocji. Wielu spekuluje, że może to być nic innego jak tylko... błąd wynikający z niewłaściwego doboru komponentu w Dysku Google. W widoku siatkowym duży FAB może wydawać się kuriozalny, a poza tym najzwyczajniej w świecie rozpraszać. Co samo w sobie obudziło wiele pytań o zasadność takich zmian w aplikacji. Obecnie testowana wersja aplikacji Dysku na Androida, w której występuje ten duży FAB, to 2.25.060.0. Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie urządzenia są dotknięte tym problemem. To automatycznie zapaliło lampkę ostrzegawczą wśród obserwatorów. Może ona sugerować, że może to tylko testy A/B przeprowadzane przez firmę by zweryfikować, czy takie rozwiązanie w ogóle ma sens.

Jedyną stałą jest zmienna. Google nieustannie coś modyfikuje w swoich aplikacjach

Google znane jest z tego, że regularnie gmera w swoich aplikacjach — to coś poprawiając, to znowu zmieniając. Eksperymenty związane z nowym wcieleniem Material Designu w ich produktach trwają w najlepsze — ale patrząc na ten kuriozalnie duży przycisk... trudno powiedzieć, że zawsze są udane. Niestety. Mimo wszystko na tę chwilę nie ma jeszcze powodu do paniki - bo to wciąż jeszcze wersja testowa. Możliwe, że finalni użytkownicy nigdy nie ujrzą apki w takim wydaniu.

