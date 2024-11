Posiadacze iPhone'ów ze Stanów Zjednoczonych mogą już korzystać z Apple Intelligence na swoich urządzeniach. A co z nami? My właśnie dostaliśmy narzędzie od konkurencji, które również imponuje możliwościami. Aplikacja Google Gemini jest już oficjalnie dostępna w sklepie AppStore.

Jak w komunikacie prasowym poinformowało Google, 14 listopada wypada pierwszy dzień, kiedy aplikacja Gemini jest oficjalnie dostępna w wersji dla systemu iOS. Co naturalne, znajdziemy ją w sklepie Apple AppStore, skąd bez problemu pobierzemy ją na nasze iPhone'y. Czy warto to zrobić? Zdecydowanie tak. Chociażby po to, by samemu przekonać się o tym, co potrafi darmowe AI od Google.

Gemini, czyli sztuczna inteligencja od Google, już działa na iPhone'ach

O przykładowych zastosowaniach Gemini informuje nas samo Google. Narzędzie to może służyć chociażby do zdobywania nowych umiejętności. Gemini może bowiem wygenerować poradnik zdobywania wiedzy z konkretnej dziedziny. Przyda się również w zastosowaniach edukacyjnych, chociażby dzięki możliwości budowania planów nauki. Można również zlecić Gemini przygotowanie quizu z danej dziedziny, by sprawdzić swoją wiedzę z określonej materii.





W ramach aplikacji Gemini dostępne jest także narzędzie Imagen 3, służące do generowania obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Oczywiście aplikacja ta może łączyć się z pozostałymi od Google, dzięki czemu pomaga w organizowaniu zawartości z naszego Gmaila czy Kalendarza.

Osobisty asystent AI dostępny w smartfonie

Czym jeszcze jest Google Gemini? To osobisty asystent, który może okazać się pomocny w wielu czynnościach. Podsumuje długą wiadomość e-mail, wygeneruje obraz i wiele innych. Co jeszcze potrafi Gemini? To najlepiej sprawdzić samodzielnie.