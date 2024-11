ChatGPT ma nowy adres. Kosztował fortunę

Prosta domena to klucz do sukcesu w internecie. Dzięki temu, że adres jest łatwy do zapamiętania, użytkownicy trafiają na stronę bez konieczności korzystania z wyszukiwarki internetowej. Właśnie taką domenę zakupiła firma OpenAI dla swojej kluczowej usługi ChatGPT. Od teraz na stronę popularnego narzędzia przekierowuje jedna z najstarszych domen w internecie.

