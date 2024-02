AI od Google będzie jeszcze lepsza! Nowy model zachwyca wydajnością

Jak intensywnie Google rozwija swój model sztucznej inteligencji? Nie minęło wiele czasu od udostępnienia wersji Gemini 1.0, a na horyzoncie już widać kolejną. Firma zapewnia, że Gemini 1.5 to zupełnie nowy poziom wydajności, zwłaszcza w trudniejszych zadaniach.

Postęp między nadchodzącą a obecną generacją sztucznej inteligencji od Google jest naprawdę imponujący. Z informacji prasowej, którą właśnie otrzymaliśmy, dowiadujemy się, że model Gemini 1.5 Pro osiąga wydajność porównywalną do Gemini 1.0 Ultra, wymagając przy tym mniej mocy obliczeniowej. Oznacza to, że sztuczna inteligencja ewoluuje nie tylko w kierunku wydajności, ale również oszczędzania energii, co z pewnością ułatwi jej rozwój.

Gemini 1.5: sztuczna inteligencja na wyższym poziomie

Jak deklaruje samo Google, mimo upływu zaledwie kilku tygodni od premiery Gemini 1.0, wszystko jest już gotowe by udostępnić jeszcze nowszy model, czyli wspomniany Gemini 1.5. Pierwszym wariantem Gemini, który trafi w ręce użytkowników, będzie Gemini 1.5 Pro. To średniej wielkości model multimodalny zoptymalizowany pod kątem skalowania w szerokim zakresie zadań.

Największą różnicą względem poprzedniego modelu jest funkcja rozumienia długiego kontekstu.

Co konkretnie kryje się pod frazą rozumienie długiego kontekstu? Według Google mowa o przetworzeniu olbrzymiej ilości informacji za jednym razem. Może to być, dla przykładu, 1 godzina filmu, 11 godzin nagrania dźwiękowego, baza składająca się z ponad 30 000 linijek kodu, czy 700 tysięcy słów tekstu.

Jak długi może być prompt dla Gemini 1.5?

Najnowszy model sztucznej inteligencji od Google przetestowano m.in. poprzez wprowadzenie, jako prompt, transkrypcji z misji Apollo 11, liczącej 402 strony. Mimo tego AI udało się wyciągnąć wnioski na temat rozmów, wydarzeń, obrazów i innych szczegółów.

Innym przykładem imponujących możliwości Gemini 1.5 była interpretacja niemego filmu Bustera Keatona o długości 44 minut. Sztucznej inteligencji udało się wychwycić szczegóły, które łatwo pominąć gdy ogląda się go ludzkim okiem.

Potęga Gemini 1.5 już w rękach pierwszych testerów

Google postanowiło nie czekać z udostępnieniem nowych rozwiązań zainteresowanym, dlatego chętni do przeprowadzenia własnych testów mogą zgłaszać się już teraz. Mogą to zrobić zarówno klienci usługi AI Studio, jak i platformy Vertex AI. Model Gemini 1.5 Pro zostanie udostępniony w różnych planach cenowych, w zależności od szerokości okna kontekstowego: od 128 tysięcy tokenów do nawet miliona tokenów.

Zainteresowani testami mogą zgłaszać się do Google na tej stronie internetowej, a nam pozostaje czekać na pierwsze efekty nowego modelu AI w rękach kreatywnych profesjonalistów.