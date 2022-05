Jak przejść na darmowy pakiet G-Suite? Czasu na decyzję nie jest wiele

Zapewne pamiętacie, jak na początku roku wybuchła mała afera, kiedy Google zapowiedziało zmiany dla osób, które wciąż korzystały z G-Suite Legacy. Pakiet biurowy już od dłuższego czasu był płatny, ale wciąż istnieje szereg firm, które miały go za darmo, ponieważ założyły swoje konta dawno temu. Teraz G-Suite miał się stać z automatu płatny z początkiem lipca tego roku, a firmy, które miały w nim masę kont pocztowych, będą musiały liczyć się z rachunkiem subskrypcyjnym opiewającym na kilka tysięcy złotych. Co jednak z osobami, które korzystają z G-Suite, ponieważ jest im tak po prostu wygodnie, ale nie prowadzą przy tym firmy? Czy one też będą musiały zrezygnować np. z własnej domeny mailowej bądź zacząć płacić abonament?

Otóż nie - dla takich ludzi Google właśnie uchyliło furtkę, dzięki której nie będą musieli oni zmieniać swoich przyzwyczajeń. Jest jednak kilka obostrzeń.

G-Suite Legacy za darmo. Jak przejść na darmowy plan od Google?

Informacja o tym, że jakaś forma darmowego G-Suite pozostanie wiadomo było, dzięki przeciekom, już od jakiegoś czasu. Teraz jednak Google zaczyna oficjalnie pytać użytkowników o to, jaki pakiet chcą wybrać. Kluczem jest cel użytkowania G-Suite. Jeżeli zamierzamy wykorzystywać go do użytku biznesowego (a więc w tej kategorii znajdzie się przytłaczająca większość firm z dużą liczbą kont), i tak trzeba będzie przejść na Google Workspace i płacić 23 zł/msc za każde konto mailowe. Jednak jeżeli wykorzystujemy G-Suite do prywatnych celów, Google oferuje nam opcję przejścia na darmowy pakiet "no-cost Legacy G-Suite". W takim wypadku zachowamy większość funkcjonalności, jak chociażby własną domenę mailową, dostęp do usług Google jak Meet czy Drive, a także takie rzeczy jak historia zakupów. Google zastrzega jednak, że nie będzie już oferowało wsparcia dla tej wersji i z czasem może zabrać z niej niektóre funkcje, celem przeniesienia ich do pakietu Workspace.

Jeżeli chcemy przejść na darmową wersję Legacy. to na decyzję mamy czas do 27 czerwca, ponieważ po tym czasie nastąpi automatyczna aktualizacja do Google Workspace i naliczony zostanie nam abonament. Jednocześnie, jako, że to Google i ogłoszenie możliwości przejścia na ten pakiet nastąpiło później, to jest już grupa osób, które zdecydowały się na skorzystanie z abonamentu Workspace pomimo, że nie musiały. Takie osoby proszone są o kontakt z supportem Google, jeżeli chcą przejść na darmową wersję.

Myślę, że z tą zmianą Google słusznie rozdzieliło osoby, które korzystają z G-Suite dla siebie, a także duże firmy które korzystały na dotychczasowej niefrasobliwości Google. Oczywiście, Google nie będzie sprawdzało każdego pojedynczego użytkownika, więc z nowej luki z pewnością skorzystają chociażby freelancerzy, czy małe biznesy, które dzięki G-Suite mogą dalej pochwalić się własną domeną. Wszyscy inni będą musieli przesiąść się na pakiet płatny, albo - poszukać alternatywy.

