Jak najtaniej przejść z G Suite Legacy do Google Workspace?

Poczta elektroniczna czy kalendarz to jedne z kluczowych aplikacji, czy wręcz narzędzi, do kierowania firmą w XXI wieku. Początki nie były jednak tak oczywiste

Niektórzy z dłużej operujących właścicieli firm mogli skorzystać z oferty, która pozwalała im założyć konta w usłudze określanej dziś mianem G Suite Legacy. Od lipca przestanie ona istnieć i na wszystkich korzystających bezpłatnie z biznesowych usług Google czekają zmiany związane z przejściem na Google Workspace. Zmiany te dotyczą przede wszystkim pojawienia się opłat za każde konto Gmail z własną domeną Jest jednak sposób, by uczynić je mniej dotkliwymi dla portfela.

G Suite Legacy dostępne tylko do lipca 2022 roku

Od wielu lat niemożliwe jest założenie darmowego konta G Suite dla firm, ale gdy taka oferta była jeszcze dostępna, niektórym się poszczęściło i rzutem na taśmę skorzystali z szansy. Decyzją Google, ich konta były cały czas aktywne. Oznaczało to, że przez cały ten czas, to znaczy przez 10 lat, nie istniała potrzeba opłacania G Suite Legacy przez tych użytkowników. Jednocześnie jednak Google stale pracowało nad rozwojem swojej oferty, usług i aplikacji – te nowości nie były jednak wprowadzane dla wspomnianych użytkowników, bo wszystkie nowinki, w tym w kwestiach bezpieczeństwa, pojawiały się w ramach Google Workspace. To obecnie najbardziej aktualna oferta aplikacji biurowych Google dla firm, w tym poczty we własnej domenie.

Przyzwyczajenie i opracowanie pewnych mechanizmów odgrywa ogromną rolę w tym, jak pracujemy, dlatego ewentualna zmiana usługodawcy nie jest łatwa. Użytkownicy G Suite Legacy mogą liczyć na dostępność bezpłatnych usług jeszcze przez 6 miesięcy, do 1 lipca tego roku. Takie wyprzedzenie czasowe pozwala bez pośpiechu, wątpliwości i obaw podejmować decyzje, a do wyboru jest kilka scenariuszy, które warto wziąć pod uwagę. Tym bardziej że duża część użytkowników utworzyła wiele darmowych kont, z których ich współpracownicy, rodzina lub inne osoby korzystają do dzisiaj. W niektórych przypadkach liczba kont z przekracza setkę, a to przy comiesięcznej subskrypcji oznaczać będzie ponoszenie dodatkowych kosztów.

Google Workspace to nowsza, bezpieczniejsza i stale rozwijana oferta dla firm

Google Workspace to pakiet aplikacji webowych, z których duża część użytkowników korzysta podczas wykonywania każdego służbowego obowiązku. Obsługa poczty e-mail dzięki zaawansowanym algorytmom i filtrom, szybka komunikacja na Google Chat (komunikator) oraz Meet (rozmowy audio i wideo), współpraca nad plikami tekstowymi, arkuszami i prezentacjami w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google czy planowanie spotkań i realizacji zadań w Kalendarzu to podstawy dobrej organizacji pracy wewnątrz firmy. I jest jeszcze oczywiście Dysk Google pozwalający błyskawicznie wymieniać się plikami oraz współpracować nad projektami dzięki automatycznej synchronizacji zmian na komputerach i urządzeniach mobilnych. Każda z wymienionych usług posiada swój mobilny odpowiednik w postaci aplikacji na iOS oraz Androida, co gwarantuje swobodę pozostawania w kontakcie ze współpracownikami.

Nic więc dziwnego, że taki pakiet usług oraz dotychczas zdobyte doświadczenie zachęca klientów do pozostaniaw ekosystemie Google. W momencie przejścia z G Suite Legacy na Google Workspace mogą oni liczyć na ulgowe warunki, bo przez okres 12 miesięcy oferowane będą zniżki, ale to nie oznacza, że nie istnieje korzystniejsza oferta.

FOTC doradzi i podpowie, jak przejść z G Suite Legacy na Google Workspace

Takową można uzyskać współpracując z polskim partnerem Google Cloud - FOTC. Przypadek każdego z klientów jest rozpatrywany indywidualnie, więc zdecydowanie warto spróbować omówić swoją sytuację z przedstawicielem FOTC. Spersonalizowana oferta przygotowywana jest bezpłatnie, więc to dodatkowa korzyść, jaką można uzyskać. Warto dodać, że dla firm posiadających więcej niż 10 kont G Suite Legacy przewidziane są solidne zniżki sięgające nawet 50% i to w długoterminowej perspektywie. Przejście na płatny wariant oferty Google nie musi więc oznaczać nagłego i znacznego wzrostu wydatków, na które nie jesteśmy gotowi. FOTC jest nawet w stanie wydłużyć czas trwania rabatu do trzech lat, podczas gdy bezpośrednia współpraca Google oznacza maksymalnie rok obniżek.

Wsparcie techniczne i nie tylko, kiedy tylko potrzebujesz

To, o czym się często nie mówi, to kwestia wsparcia technicznego. W przypadku współpracy z partnerem Google Cloud, czyli FOTC, można liczyć na porady i pomoc techniczną ze strony specjalistów, którzy są tutaj na miejscu. Są oni non stop do Waszej dyspozycji, więc w razie problemów nie będziecie skazani na rozmowę z botem, formularze bez konkretnego adresata czy oczekiwanie na wsparcie przez wiele dni. Doradztwo zaczyna się już na samym początku przygody z Google Workspace, bo część klientów Legacy na pewno będzie decydować się na zamknięcie części aktywnych do tej pory kont, ale kluczowe będzie zachowanie danych z każdego z nich. Zespół certyfikowanych profesjonalistów FOTC pomoże w zabezpieczeniu danych i przeniesieniu ich w bezpieczne miejsce oraz doradzi, w jaki sposób można dokonać konsolidacji kilku kont, by ograniczyć wydatki. Co najważniejsze, partner Google Cloud nie nalicza klientowi żadnej dodatkowej prowizji za pośrednictwo. Umów się na konsultację z ekspertem Google Workspace z FOTC.

