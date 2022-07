W dzisiejszych czasach szybkie parowanie słuchawek bezprzewodowych wydaje się rzeczą oczywistą. Po otwarciu pudełka, na telefonie wyskakuje okienko informujące o obecności nowego sprzętu z możliwością jego podłączenia. Rozwiązanie to na rynek wprowadziło Apple - wraz z pierwszą generacją bezprzewodowych słuchawek AirPods. Pomysł ten szybko podchwyciła konkurencja, w tym Google, które swoje Fast Pair zapowiedziało w 2017 r. i wprowadziło rok później. Dziś ten sposób parowania ze sobą urządzeń wydaje się być standardem - choć wciąż zdarzają się sytuacje, w których producenci stawiają na tradycyjne połączenie ze słuchawkami w menu Bluetooth.

Jest jeden problem. Fast Pair i rozwiązania Apple nie są uniwersalne. Słuchawek AirPods nie połączymy w ten sposób z telefonem z Androidem. Słuchawek różnych producentów nie połączymy z iPhonem w momencie otworzenia pudełka. Pozostaje klasyczne wyszukanie ich w ustawieniach Bluetooth i, w wielu przypadkach, skorzystanie z dedykowanych aplikacji. Te dają możliwość zarządzania słuchawkami oraz dodatkowymi funkcjami, jak np. ANC czy equalizerem.

Fast Pair i Multipoint. Google ułatwi przełączanie słuchawek miedzy urządzeniami

Jeszcze ciekawszą technologią jest Multipoint. Pozwala ona na połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami - np. komputerem i smartfonem. Słuchając muzyki z komputera, gdy zajdzie taka potrzeba, można szybko przełączyć się na źródło dźwięku z telefonu - np. dla przychodzącego połączenia. Bez zbędnego ręcznego zmieniania źródła w ustawieniach. Po skończonej rozmowie, słuchawki automatycznie powrócą do pierwotnego audio. Bez zrywania połączenia Bluetooth i konieczności ponownego parowania. Technologia Multipoint stosowana jest przez wielu producentów słuchawek i to nie tylko w najnowszych modelach. Istnieje możliwość dodania tej funkcji poprzez aktualizację oprogramowania. Tak było np. w przypadku Jabra Elite 7 Pro i Elite 7 Active, które Multipoint otrzymały w styczniu tego roku, wraz z nową wersją firmware'u.

słuchawki Pixel Buds Pro

Google potwierdziło właśnie, że wprowadza rozwiązania, które technologię Multipoint wyniosą na wyższy poziom. Firma podaje, że usprawnione przełączanie źródła dźwięku opierać się będzie na Fast Pair i wykorzystywać będzie informacje kontekstowe o tym, czego w danym momencie słuchamy. Funkcja inteligentnie przełączy dźwięk w oparciu o to, co robimy. Zyska też dodatkowe możliwości - w tym różne "kategorie" o różnym priorytecie. Inaczej będzie traktowała rozmowy telefoniczne, media czy dźwięki systemowe. Jeśli oglądamy film na tablecie w słuchawkach, a na telefonie otrzymamy powiadomienie - dźwięk nie przełączy się na nie. Jeśli jednak ktoś do nas będzie próbował zadzwonić - źródło dźwięku zostanie zmienione.

Google potwierdza również, że rozszerzone funkcje Fast Pair wzbogacone o Multipoint nie będą zarezerowane wyłącznie do słuchawek firmy. I choć w pierwszej kolejności pojawią się one w nowych Pixel Buds Pro, firma potwierdziła współpracę z innymi producentami - Sony oraz JBL. Wybrane modele słuchawek w najbliższych tygodniach otrzymać mają aktualizacje. Google nie wyklucza również przeniesienia technologii na inne platformy.