Google i Facebook poproszone o pomoc w walce z Koronawirusem. Wolałbym, aby nie pomagały

Witamy w erze post-Cambrige Analytica

Oczywiście, wszystkie trzy strony tej rozmowy zapytane o szczegóły nabierają wody w usta. Biały Dom nie skomentowały sprawy, Facebook zaprzeczył, że takie rozmowy prowadzi, natomiast Google udzielił wymijającej odpowiedzi. Firma wskazała, że owszem, pracują nad sposobami walki z Koronawirusem, ale tylko za pomocą zanonimizowanych danych o lokalizacji, podobnych do tych, których używa się przy określaniu ruchu w punkach usługowych bądź na drogach. Czyli co? Nie ma tematu, możemy się rozejść?

No nie do końca.

Jeżeli uwierzymy w to, co donosi Washigton Post, mamy tu do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją. Wyobraźmy sobie, że taka współpraca dochodzi do skutku. Rząd Stanów Zjednoczonych wszedłby wtedy w posiadanieu swego rodzaju aktualizowanej w czasie rzeczywistym mapy, w której każdy smartfon jest osobnym, poruszającym się punkcikiem. Mapy, z której żaden obywatel nie może się „wypisać”, ponieważ nawet jeżeli wyłączy GPS i wszystkie funkcje telemetrii w swoim urządzeniu, Google i tak zapisuje jego lokalizację. I co gorsza – firma już nawet nie kryje się z tym, że te dane przekazuje stronom trzecim np. policji. Policji, która potrafi je skutecznie „odanonimizować”. Znany jest m.in. przypadek mężczyzny który został (niesłusznie) aresztowany, ponieważ jego telefon był na miejscu zbrodni w momencie jej popełnienia. Jeżeli więc policja jest w stanie to zrobić, to przedstawiciele rządu – również.

Mój problem polega na tym, że nie wierzę w dobre intencje

Żeby nie było niedomówień – uważam Koronawirusa za duże zagrożenie i jestem zwolennikiem tego, by każdy walczył z nim jak może. Dlatego m.in. zachęcam znajomych by wzięli udział w akcji Folding@home. Jestem jednak zdecydowanym przeciwnikiem podejścia „cel uświęca środki”. I tak, dane Google i Facebooka faktycznie mają szanse pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby. Uważam jednak, że danie instytucji rządowej dostępu do informacji o położeniu wszystkich swoich obywateli jest ścieżką, którą nigdy nie powinniśmy podążyć. Pokusa by wykorzystać sytuację kryzysową do własnych celów będzie moim zdaniem zbyt wysoka. Co więcej, Stany Zjednoczone nie byłyby pierwszą władzą, próbującą zyskać w ten sposób na panującej epidemii. Oprócz Iranu takie zakusy ma także Izrael, któy chce wykorzystać dane o lokalizacji do identyfikowania osób mogących mieć kontakt z zarażonymi i przesyłania im informacji o konieczności kwarantanny. Jestem jednak przekonany, że dane dostarczane przez Google byłby dużo, dużo kompletniejsze od tych z zebranych przez Iran czy Izrael.