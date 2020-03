A jednak. Koronawirus pomaga irańskiemu rządowi szpiegować obywateli!

Koronawirus całkowicie zdominował nasze życie. Zamknął nas w domu, ograniczył możliwości świadczenia usług, spędza sen z powiem milionom ludzi. Odciska swoje piętno niemal na każdym aspekcie naszej codzienności, od tego co możemy robić po gospodarką krajową i światową. Szanse na to, że wyjdziemy z tego bez szwanku są zerowe. Ten chaos sprawia, że pojawiają się grupy ludzi, którzy chcą ugrać coś dla siebie. Ogranicza ich chyba tylko wyobraźnia. Jedni sprzedają maseczki w absurdalnych cenach, inni naciągaj ludzi przez SMSy. Jednak to tylko amatorzy. Rząd Iranu uznał, że to idealny moment, aby zainstalować obywatelom małego szpiega na telefonach i ich śledzić.

Koronawaris + mobile = AC19

Dość niedawno pisałem o tym jak Google usunął aplikację AC19 dostarczoną przez irański rząd. Idea jaka za nią oficjalnie stała była bardzo słuszna. Rząd dystrybuuje aplikację do obywateli która pomaga im się testować (słowo mocno na wyrost!) na koronawirusa. Dodatkowo pomaga w określaniu kolejnych ognisk choroby.

Oczywistym jest, że stwierdzenie, że dzięki aplikacji możemy przetestować się na koronawirusa to skrajne nadużycie. Opis był tak przygotowany aby sugerować możliwość otrzymania jednoznacznego wyniku. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna. Wiadomo, że żadna aplikacja nie odpowie nam na takie pytanie. Jedyne co rząd dostarczył to kilka pytań z odpowiedziami tak/nie, które sugerowały czy obywatel ma iść do szpitala czy nie. Jest test? Jest!

I to wszystko? O nie nie. Całość jest bardziej zagmatwana. Aplikacje napisała ta sama firma, która wcześniej, również na polecenie rządu, napisała dwie aplikacje do wykradania danych obywateli. To już wzbudziło podejrzenia wielu ekspertów.