Chrome: nowa funkcja czyni przeglądanie internetu bardziej efektywnym! Pokochacie ją!

Wyszukiwanie informacji w internecie to codzienny aspekt naszego życia. Podobnie zresztą jak przeładowanie informacjami. Każdego dnia odwiedzamy dziesiątki, o ile nie setki, stron internetowych, z których jak gąbka chłoniemy informacje na interesujące nas tematy. Firmy technologiczne regularnie przedstawiają nowe funkcje, aby uczynić ten proces możliwie jak najbardziej efektywnym i przyjaznym dla użytkowników. Hasłem ostatnich miesięcy wszędzie jest sztuczna inteligencja — nie może jej zatem zabraknąć w usługach i aplikacjach Google. Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami stałego szpikowania ich platform nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednym z ostatnich było wprowadzenie do wyszukiwarki generatywnej sztucznej inteligencji, której zadaniem było pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć i przyswoić informacje dostępne online.

Wyszukiwarka naszpikowana sztuczną inteligencją. Nowy sposób wyszukiwań

Od momentu wprowadzenia wyszukiwań wspieranych przez AI kilkanaście tygodni temu, użytkownicy chętnie korzystają z opcji które oferuje najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa na świecie. Nie oznacza to jednak, że Gogole powiedziało już ostatnie słowo w temacie. Gigant internetowy regularnie pracuje nad ulepszeniem tej platformy — uważnie słucha opinii i sugestii użytkowników. Jednym z przykładów jest wprowadzenie udoskonaleń związanych z większą bazą multimediów, usprawnionemu wyświetlaniu linków oraz szeregowi mniejszych i większych zmian. Jedną z kluczowych nowości bez wątpienia jest jednak zdolność do definiowania słów w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. Podczas zgłębiania nowego tematu lub szukania wyjaśnienia trudnego pojęcia, użytkownik może napotkać słowo, którego nie rozumie lub chciałby o nim dowiedzieć się więcej. Nowa funkcja pozwala najechać kursorem na wybrane słowo, aby wyświetlić definicję oraz związane z nią schematy lub obrazy. Tym samym ułatwi zrozumienie skomplikowanych tematów!

Nie masz czasu? Nowość w Chrome Cię zachwyci!

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości. W dobie rozwleczonych tekstów i chronicznego niedoczasu nauczyliśmy się oszczędzać każdą sekundę. Teraz przeglądarka Google Chrome pozwoli sprawniej chłonąć treści dzięki oferowaniu... streszczeń artykułów. Oparta na generatywnej sztucznej inteligencji funkcja to najświeższy eksperyment nazwany „SGE podczas przeglądania stron”, który na tę chwilę udostępniany jest w ramach Search Labs. To funkcja, która ma na celu pomóc użytkownikom w skoncentrowaniu się na istotnych aspektach długich treści i artykułów. Dzięki temu użytkownicy otrzymają generowane przez sztuczną inteligencję kluczowe punkty oraz linki do najważniejszych elementów artykułów. Mają one ułatwić nawigację po treściach.

Dotychczasowe rozwiązania streszczały wyniki wyszukiwania tak, abyśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania mieli już na stronie z wynikami wyszukiwania. Dodanie najnowszych usprawnień do Google Chrome pozwoli łatwiej odnaleźć się także po wyborze strony, z której informacje planujemy czerpać. Na tę chwilę nowość dostępna jest w ramach eksperymentów Search Labs — póki co wyłącznie w aplikacji Google na iOS i Androidzie. Ale już w najbliższych dniach ma ona również zacząć działać w Google Chrome na komputerach.