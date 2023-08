Łatwiejsze wyszukiwanie w Chrome na smartfonach. Jak działa?

Chrome to flagowa przeglądarka Google, ale do wyszukiwania treści wciąż potrzebne jest przejście do wyszukiwarki. To zmienia się wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji mobilnej dostępnej na urządzeniach z iOS i Androidem. Zmiany zaproponowane przez firmę mają ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie treści powiązanych z przeglądanymi stronami internetowymi.

Podczas przeglądania niektórych stron internetowych, po przejściu do paska wyszukiwania pojawią się dodatkowe sugestie wyszukiwania związane z tym, co wyświetla dana witryna. Przykładowo - czytając artykuł o Japonii i planując nadchodzącą podróż, po kliknięciu w pasek adresu wyświetlona zostanie nowa sekcja o nazwie "Powiązane z tą stroną" z sugestiami dotyczącymi innych wyszukiwań. W przeglądarce Chrome na Androida można teraz wyświetlać najbardziej najpopularniejsze wyszukiwania Google bezpośrednio na pasku adresu Chrome. Wystarczy otworzyć nową kartę, dotknąć paska adresu i przewinąć w dół, aby zobaczyć trendy. Można także kliknąć popularne wyszukiwanie, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania dla tego tematu i dowiedzieć się więcej na jego temat. Funkcja ta pojawi się w Chrome na iOS jeszcze w tym roku.

Chrome z wygodniejszym wyszukiwaniem treści na urządzeniach mobilnych

Użytkownicy Chrome na Androidzie zyskują dodatkowe narzędzia w funkcji Dotknij, by wyszukać. Teraz pojawia się w niej możliwość wyświetlania powiązanych wyszukiwań. Wystarczy zaznaczyć fragment tekstu lub słowo, by na dole ekranu pojawiły się dodatkowe sugestie z możliwością bezpośredniego przejścia do innych wyników. Nowością jest też rozszerzenie listy podpowiedzi i sugestii wyszukiwanych haseł w pasku adresu. Dotychczas przeglądarka wyświetlała 6 wyników, teraz jest ich 10. Najbardziej trafne sugestie pojawią się na górze, a dostęp do pozostałych można uzyskać, przewijając palcem po ekranie. Funkcja ta była już dostępna na urządzeniach z Androidem teraz została udostępniona użytkownikom iOS.

Jak to zwykle bywa, tego typu aktualizacje odbywają się po stronie serwera. Więc nawet jeśli macie pobrane najnowsze wersje przeglądarki Chrome na iOS lub na Androida, tych zmian możecie jeszcze nie widzieć. Warto uzbroić się w cierpliwość i czekać - zazwyczaj kilka tygodni. Warto - tym bardziej jeśli Chrome jest główną przeglądarką z której korzystacie na swoim smartfonie.