Google Chrome lepiej zabezpieczy dostęp do kart incognito

Nie wszystko, co robimy na naszym smartfonie musi być dla wszystkich widoczne. Jeżeli mówimy o prywatności, bardzo często poruszamy jej aspekt cyfrowy, czyli zdalny dostęp do danych, wycieki i włamania się przez sieć. Jednak prywatność to też przecież dostęp do danych. Często poważne naruszenia prywatności zdarzają się w przypadku zgubienia bądź kradzieży urządzenia (ktoś jeszcze pamięta aferę SGGW?) bądź też - zostawienia go bez opieki. Na szczęście twórcy aplikacji myślą też i o tym aspekcie, dlatego mobilny Chrome dostaje właśnie dosyć przydatne usprawnienie.

Mobilny chrome zabezpieczy karty incognito odciskiem palca

Nowa funkcja zmierza dopiero zmierza do eksperymentalnej wersji mobilnego Chrome, więc minie jeszcze trochę czasu, zanim będą mogli z niej skorzystać wszyscy konsumenci. Działa ona jednak bardzo prosto - jeżeli ją ustawimy, chrome będzie wymagał identyfikacji biometrycznej za każdym razem gdy będziemy chcieli wrócić do otwartej karty incognito. Dzięki temu w przypadku gdy mamy otwarte karty incognito np. w tle, możemy być spokojni, że nikt nie zdobędzie do nich dostępu biorąc nasz telefon do ręki.

Takie usprawnienie jest będzie zdecydowanie pomocne, jeżeli ktoś dużo korzysta z kart incognito i nie chce za każdym razem musieć ich zamykać. Oczywiście - będzie to też generowało pewne opóźnienia (za każdym razem gdy będziemy odblokowywać daną kartę strona będzie musiała się prawdopodobnie ponownie załadować), jednak jestem zdania, że w będzie to mała cena do zapłaty za zwiększenie bezpieczeństwa.

