Jeśli nie przepadacie za domyślną przeglądarką na smartfonach z iOS, to najpewniej korzystacie właśnie z Chrome’a, który cieszy się ogromną popularnością. W takiej sytuacji z pewnością będziecie zadowoleni z najnowszej aktualizacji przeglądarki Google’a na iPhone’ach, która wprowadza mnóstwo przydatnych funkcji.

Chrome zagwarantuje większe bezpieczeństwo

Pierwszą nowością jest ulepszenie funkcji Bezpiecznego przeglądania, która w stu procentach skupia się na bezpieczeństwie, na każdym kroku ostrzegając użytkowników przed niebezpiecznymi witrynami. Ulepszone Bezpieczne przeglądanie to w ogólnym rozrachunku żadna nowość - w końcu funkcja jest dostępna na urządzeniach z Androidem i komputerach już od wielu miesięcy. Całe szczęście, teraz zmierza również na smartfony z iOS.

Źródło: Google

Jak to jednak działa? Firma wyjaśnia, że polega to na wysyłaniu danych w czasie rzeczywistym do Bezpiecznego przeglądania Google w celu sprawdzenia, czy nie ma złośliwego oprogramowania, phishingu i innych niebezpieczeństw, na które możemy trafić w sieci. W ten sposób od razu dostaniemy powiadomienie, jeśli tylko spróbujemy odwiedzić podejrzaną witrynę, co niejednokrotnie może zaoszczędzić nam nieprzyjemnych doświadczeń. Chrome na iOS może również wysyłać alerty o złamanych danych uwierzytelniających. Co prawda własna usługa haseł na iOS również informuje o takiej sytuacji, jednak zabezpieczeń nigdy nie za wiele. W przypadku uwierzytelniania istotne jest również, że Menedżer haseł od Google od teraz będzie w stanie wypełniać dane we wszystkich aplikacjach i stronach internetowych na smartfonach z nadgryzionym jabłkiem na pleckach.

Koniec z grzebaniem w Ustawieniach - zamiast tego, wystarczy wpisać polecenie w okno wyszukiwania

Druga nowość na iOS również jest już doskonale znana innym użytkownikom. Mowa o szybkich akcjach, które na komputerach zadebiutowały w 2020 roku, a na smartfonach z Androidem pojawiły się na początku tego roku. Mowa o ułatwieniu wykonywania wielu operacji poprzez wpisywanie poleceń do okna wyszukiwania na górze przeglądarki, bez konieczności wnikania we wszelkie ustawienia. Dzięki temu zamiast szukać wszystkich opcji ręcznie, wystarczy wpisać “wyczyść historię przeglądania”, “wyczyść ciasteczka”, „otwórz kartę incognito” lub nawet “ustaw Chrome jako domyślną przeglądarkę” - stąd zostaniemy przeniesieni do właściwego miejsca i całość wykonamy jednym kliknięciem. O tym, jak doskonała jest to funkcja, pisał Konrad Kozłowski niemal dwa lata temu - jeśli nie mieliście okazji sprawdzić tego na własnej skórze, koniecznie powinniście to zmienić.

Źródło: Google

Chrome na iOS stanie się bardziej przyjazny

Kalifornijska firma postanowiła poprawić również główny ekran aplikacji Chrome’a na iOS. Poza ostatnio odwiedzanymi stronami i możliwością wyszukiwania, pojawi się zakładka Discover, proponująca artykuły, które mogą nas zainteresować. Co ciekawe, jest to funkcja, która debiutuje na iPhone’ach - smartfony z Androidem jeszcze nie mogą się nią pochwalić, chociaż Google zapowiada, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni.

Źródło: Google

Z mniejszych nowości, wprowadzono ulepszenie funkcji tłumaczenia witryn. Pomoże to w wyświetlaniu witryny w preferowanym języku, czemu zdecydowanie pomoże zaktualizowany model identyfikacji języka. Od teraz aplikacja będzie w stanie dokładniej rozpoznać język strony internetowej i określić, czy należy ją przetłumaczyć - do tej pory faktycznie bywały z tym pewne problemy. Google wprowadza na iPhone’y również możliwość zarządzania nadawaniem dostępu do kamery i mikrofonu w określonych witrynach oraz możliwość pobierania i dodawania plików iCalendar do aplikacji Kalendarza.

W tej chwili zatem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby całkowicie przejść z Safari na Chrome. Chociaż osobiście podjąłem taki krok już dawno temu na swoim Macu, tak na iPhonie przez niektóre toporności Chrome’a zostawałem przy domyślnej opcji - biorąc pod uwagę najnowszą aktualizację, nie mogę wykluczyć, że wkrótce to przeglądarka od Google stanie się moją główną, również na smartfonie. Co Wy sądzicie o nowościach wprowadzonych do iOS? Z jakiej przeglądarki korzystacie na urządzeniach mobilnych?

Źródło: Google