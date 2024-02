Google Chrome: rewolucyjna funkcja już w przeglądarce. Oto co potrafi

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie — i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach coś miało się w temacie zmienić. Na przestrzeni lat mogliśmy obserwować zmiany jakie zachodziły w obrębie produktu. A po tych wszystkich latach widzimy jak oprogramowanie zaczyna garściami czerpać z dobrodziejstw zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji.

Google Chrome 122: AI w przeglądarce napisze za ciebie. Komentarz, e-mail i... wiele więcej!

Generatywne funkcje tekstowe AI cieszą się coraz większą popularnością. Użytkownicy z całego świata chętnie w ten sposób tworzą treści. To właśnie takie narzędzia pozwalają leniwym internautom ubrać krótkie wypowiedzi w kwieciste słowa. Nie ważne czy chodzi o maile, komentarze pisane po zakupie produktów w serwisie aukcyjnym czy odpowiedzi na komentarze. Teraz przeglądarka Google Chrome pozwoli im je "napisać" w kilka sekund.

Jak działa pomoc w pisaniu oferowana przez Google Chrome? To proste!

Wspomniana zasada działania generatywnego AI jest niezwykle prosta i sprowadza się do jednego polecenia: pomóż mi w pisaniu (ang. Help me to write). Dostępne jest w polach tekstowych i bierze pod uwagę kontekst strony na której właśnie się znajdujemy — tworząc wpis adekwatny do sytuacji. Następnie możemy jeszcze dostosować długość wypowiedzi (zwięzła czy dłuuuga?), a także jej styl (luźny czy oficjalny?). Kilka sekund — i gotowe!

Jak aktywować nową funkcję?

Nowa funkcja jest już dostępna w finalnej wersji Chrome, ale jest haczyk. Na tę chwilę z niej (i innych narzędzi AI) skorzystają wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. W naszych wersjach przeglądarki próżno szukać zarówno najnowszej funkcji związanej z pisaniem, jak i generowania motywów czy inteligentnej organizacji zakładek. Ale dla użytkowników którzy mają już do nich dostęp, czekają w zakładce Ustawienia i sekcji Experimental AI.

Źródło