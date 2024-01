Wkrótce przeglądarka Chrome sprawni element irytujący wielu użytkowników. Będzie dużo wygodniej

Twórcy stron internetowych od kilku dobrych lat stale zachęcają użytkowników, by ci włączyli powiadomienia o nowościach na stronie. I tak się składa, że część osób robi to dobrowolnie — bo przecież chodzi o ich ulubione źródło informacji. Część kliknie coś przypadkiem, lub całkowicie nieświadomie. A jeżeli nie dbamy o porządki w temacie — to przez lata prawdopodobnie nagromadziło nam się wiele stron internetowych, z których powiadomień chętnie byśmy jednak zrezygnowali.

Przeczesywanie ustawień przeglądarki dla wielu okazuje się zbyt czasochłonne. A prawdą też jest, że niełatwo się w nich wszystkich pogubić. Na szczęście wygląda na to, że Google zdaje sobie z tego sprawę. I jak wynika z informacji podanych przez serwis Windows Report, twórcy przeglądarki pracują właśnie nad wygodniejszą opcją zrezygnowania z powiadomień także na Androidzie.

Google Chrome wkrótce pozwoli łatwo zrezygnować z powiadomień

Google opisuje funkcję nad którą pracują następująco:

Aby poprawić kontrolę użytkownika nad powiadomieniami web push wysyłanymi w imieniu witryn internetowych, przerobiliśmy interfejs użytkownika, który rozpoczyna się od dotknięcia przycisku [Ustawienia strony], który Chrome już umieszcza na każdym powiadomieniu web push na urządzeniach mobilnych. Obecnie proces ten wymaga jednak dwóch dodatkowych stuknięć i dwóch przełączników kontekstowych. Usprawniamy ten proces, zastępując przycisk [Ustawienia strony] przyciskiem [Anuluj subskrypcję], który cofa pozwolenie z danej witryny (tj. źródła) jednym dotknięciem, a zamiast tego oferuje akcję [Cofnij] w wyświetlanym później powiadomieniu potwierdzającym, na wypadek gdyby rezygnacja z subskrypcji była przypadkowa.

Nowa opcja rezygnacji z powiadomień jest już dostępna dla użytkowników korzystających z przeglądarki Google Chrome w wersji testowej Canary. Można ją tam aktywować wyszukując flagę chrome://flags#notification-one-tap-unsubscribe. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy analogicznej zmiany można spodziewać się w finalnej wersji przeglądarki Google Chrome na Androida — ale prawdopodobnie jest to kwestia najbliższych kilku tygodni.