Chrome na Androida testuje przydatną nowość. Będzie dużo wygodniej

Google Chrome testuje nową formę dodawania skrótów i PWA do ekranu głównego. Oto co się zmieni.

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie — dlatego każda, nawet najdrobniejsza, zmiana, odbija się nierzadko szerokim echem. Internetowy gigant od jakiegoś czasu oferuje opcję dodawania ulubionych stron internetowych do ekranu głównego smartfona. W ten sposób użytkownicy mają dostęp do ulubionych treści w kilka sekund.

Warto jednak mieć na uwadze, że czasem dodawane w ten sposób serwisy internetowe są po prostu szybkimi linkami. Innym razem — mowa o instalacji tzw. Progressive Web App. Czyli specjalnie przygotowanych aplikacji, które mimo iż de facto są webowe — sprawiają wrażenie idealnie skrojonych pod potrzeby smartfona aplikacji. Największa różnica to taka, że ich instalacja nie wymaga od nas przeczesywania Sklepu Google Play — czy jakiegokolwiek innego repozytorium z aplikacjami. Dodajemy je bezpośrednio z poziomu aplikacji. Teraz jednak zamiast dwóch osobnych komend ("Dodaj do ekranu głównego" oraz "Zainstaluj aplikację"), Google Chrome testuje zunifikowany przycisk, który dla wielu może okazać się znacznie łatwiejszym w użytkowaniu.

Źródło: https://windowsreport.com/chrome-android-tests-merging-pwa-install-and-home-screen-options/

Drobna, ale praktyczna zmiana w Google Chrome. Będzie bardziej klarownie

Zmiany nad którymi pracuje Google zakładają pozbycie się dwóch komend i zastąpienie je w menu przeglądarki dużo bardziej klarownym: Dodaj do ekranu głównego. Jeżeli dostępna jest PWA — pojawi się dodatkowe menu, gdzie do wyboru użytkownicy otrzymają dwie opcje. Instalację aplikacji PWA, lub po prostu dodanie skrótu do ekranu głównego.

Dotychczasowe rozwiązanie, zwłaszcza dla mniej zaznajomionych z technologią użytkowników, mogło być dość kłopotliwe i wprowadzać zamieszanie. Teraz raczej nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości o co chodzi i jak to działa.

Póki co — zmiany te dostępne są wyłącznie w wersji testowej

Na tę chwilę zmiany o których mowa, dostępne są wyłącznie w wersji testowej aplikacji Google Chrome (a dokładniej rzecz biorąc: Chrome Canary) — i zauważone zostały przez redakcję serwisu Windows Report. Nawet tam należy je jeszcze aktywować w sekcji flag. Wiemy że Google pracuje nad fajnym usprawnieniem — ale nim trafi ono do masowego odbiorcy minie jeszcze co najmniej kilka tygodni testów. Ciekawa sprawa, by spopularyzować i zachęcić użytkowników zarówno do instalacji PWA jak i dodawania ulubionych skrótów na ekrany główne ich urządzeń. A i nazewnictwo nareszcie będzie znacznie bardziej przystępne.