Kilka lat po ubiciu Readera, Google przywraca możliwość śledzenia kanałów RSS

Zobacz też: Google prezentuje ważną nowość dla Sklepu Play. Premiera w przyszłym roku

Google Chrome pozwoli na wygodne śledzenie kanałów RSS. Lepsze to, niż nic

Nowa opcja związana z kanałami RSS do niedawna była dostępna jest jako flaga w Chrome Beta (chrome://flags/#web-feed), teraz jednak opcja ta trafia do wszystkich i stała się elementem stabilnej wersji Chrome’a. Jak informuje How To Geek, po jej aktywacji wystarczy zresetować przeglądarkę, a w rozwijanym menu czeka na nas opcja śledzenia w miejscach, gdzie dostępne są kanały RSS. Wystarczy wybrać tę opcję, a następnie wszystkich nowości ze śledzonych stron można upatrywać w sekcji „Odkrywaj” gdzie pojawi się nowa zakładka.

Z jednej strony – są powody do radości, bo kanały RSS to jedna z najlepszych opcji by zawsze być na bieżąco z ulubionymi serwisami. Z drugiej strony – patrząc na to jak bardzo ograniczona to usługa z porównaniem do pierwszego lepszego czytnika RSS, raczej trudno mi sobie wyobrazić by w obecnej formie miała się cieszyć specjalną popularnością. Fani tego typu rozwiązań prawdopodobnie od lat mają stworzone swoje kolekcje, posegregowane folderami i uporządkowane. Ci zaś, którzy dopiero mieliby rozpocząć swoją przygodę z kanałami RSS… nie mają łatwego zadania – bo przecież póki co wszystko jest ukryte za flagą, więc z założenia sięgną po to bardziej zaawansowani użytkownicy.

Z jednej strony – lepszy rydz, niż nic. Z drugiej strony – trudno się oszukiwać, że będzie to faktyczne zastępstwo dla uśmierconego przed laty Google Readera. Nie ten kaliber, nie te opcje, nie ta wygoda. No i należy pamiętać, że to usługa ograniczona wyłącznie do jednej przeglądarki. Ale jeżeli chcielibyście sprawdzić jak to działa, to możecie podejrzeć podejrzeć od Chrome w wersji 92!