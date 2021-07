Google prezentuje ważną nowość dla Sklepu Play. Premiera w przyszłym roku

Wygląda to fajnie i mam cichą nadzieję, że użytkownicy faktycznie zaczną sprawdzać (i poddawać wątpliwości) tę sekcję. Wielokrotnie słyszymy o aplikacjach które miały być latarką / termometrem / podręcznym wróżbitą (niepotrzebne skreślić) – a wykradały dane, albo serwowały wirusy. I choć wiem, że jeśli ktoś wierzy że smartfon zmierzy mu temperaturę to prawdopodobnie należy do grona tych mniej świadomych użytkowników, ale zawsze to warto mieć nadzieję, że wymaganie dostępu do całego zestawu danych w smartfonie zapali u niego lampkę ostrzegawczą.

Co prawda od premiery nowej funkcji dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, ale liczę na to że twórcy aplikacji wywiążą się z zadania i na premierę faktycznie Sklep Play będzie już w dużej mierze wypełniony tymi informacjami. Absolutnie nie wierzę w to, że wszystkie produkty doczekają się takich oznaczeń, ale ważne, by nie zabrakło ich w tych popularnych (zarówno od lat brylujących w listach najchętniej pobieranych, jak i tych które z dnia na dzień stają się hitem).