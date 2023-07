Google bez wpisów z Twittera. Celowanie działanie czy tymczasowe problemy?

Na efekty wprowadzonych w weekend zmian na Twitterze związanych z wyłączeniem dostępu do treści dla niezalogowanych użytkowników nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje "ciężkie działa" wymierzone w firmy, które "żerują" na danych z Twittera, uderzają przede wszystkim w Google, które z dość oczywistych powodów nie ma już możliwości wyświetlania tweetów zamieszczanych w serwisie. I to nie tylko nowych - wyników wyszukiwania z linkami do Twittera stale ubywa.

Źródło: Depositphotos

Zdajemy sobie sprawę, że nasza zdolność do indeksowania Twitter.com została ograniczona, co wpływa na naszą możliwość wyświetlania tweetów i stron z witryny w wynikach wyszukiwania

- przekazała Lara Levin - szefowa działu PR w Google w oświadczeniu przesłanym do redakcji The Verge dodając jednocześnie, że to strony same ustalają, czy pozwolą pracować robotom indeksującym i zbierającym informacje.

Twitter na Google przestaje mieć znaczenie. W wyszukiwarce wyświetla się coraz mniej wpisów z serwisu

Nie da się jednak ukryć, że to Twitter na przestrzeni ostatnich lat był najczęściej wybieranym źródłem informacji, na którym pojawiały się najważniejsze i najnowsze doniesienia z każdej dziedziny życia - bez względu na to czy mówimy tu o tematach związanych z polityką, gospodarką, technologiami, czy dziedzinami społecznymi. A Google było miejsce, które w szybki i pewny sposób pozwalało dotrzeć do tych wpisów na Twitterze. Co stanie się teraz? Na ten moment nic nie wiadomo. Elon Musk, ani nowa szefowa Twittera nie zabierają głosu w sprawie, nie kreślą też żadnych ram czasowych, po których wszystko powróci do normalności - a trzeba przypomnieć, że Musk mówił o "środkach tymczasowych". Kiedy zostaną zdjęte? To już zostaje wyłącznie w jego gestii. Nie można też zapomnieć o najnowszych ograniczeniach na Twitterze - wprowadzenie dziennych limitów wyświetlanych postów to chyba jedno z najdalej idących posunięć ze strony serwisu - i najbardziej niezrozumiałe.