Google bez ostrzeżenia wciska Europejczykom reklamy

Do tej pory można było komfortowo wyświetlać wszystkie, zainstalowane aplikacje w wygodnej formie bez reklam. To już jednak jest przeszłością. Czy chcemy, czy nie, wygląda na to, że Google odebrało Europejczykom ten komfort.

Koniec ekranu wolnego od zbędnej treści

Ukrywanie spersonalizowanych rekomendacji w Google TV było doskonałą opcją dla wielu. Wystarczyło wejść w ustawienia i po wyborze profilu, można było przejść na tryb Tylko Aplikacje. Uwalniało to użytkowników od nieznośnej treści, która tylko rozpraszała. Wygląda na to, że od tego tygodnia będzie się trzeba przyzwyczaić do nowej rzeczywistości.

flatpanelshd

Koniec z wygodą dostępu do ekranu zawierającego wyłącznie te aplikacje, które nas interesują. Google najwyraźniej dodało karuzelę reklam, która nie tylko będzie przeszkadzać niechcianą treścią, lecz również czyni widok Tylko Aplikacje bezużytecznym. Zajmuje bowiem ogromną część ekranu. Zmiany dotyczą większości krajów europejskich, a wśród nich Niemcy, Belgię, Holandię, Danię, Szwecję, Norwegię i inne.

Zmiana nie jest częścią aktualizacji systemu operacyjnego. Google wprowadziło tę niespodziankę wprost ze swoich serwerów. Oczywiście nie jest to kwestia estetyki, tylko dalsze kroki w stronę monetyzacji użytkowników Google TV, poprzez wciskanie jak największej ilości reklam. Google TV nie jest pierwszą, ani pewnie ostatnią platformą, która w ostatnim czasie silnie testuje cierpliwość użytkowników. Amazon Fire TV czy Roku, również zwiększają liczebność reklam, z roku na rok coraz bardziej.

Szczęście tylko w tym, że póki co nie są to tak okropne reklamy, żeby natychmiast blokowały widok całego ekranu lub automatycznie uruchamiały wideo. Aż przypominają się te wszystkie strony internetowe sprzed kilkunastu lat. Wtedy nie było bezpiecznie wchodzić na wiele stron, z obawy przed atakiem jakiejś niechcianej treści wyjącej przez głośniki lub zmuszającej do pościgu za symbolem wyłączenia.