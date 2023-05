Jeżeli liczyliście że Google wprowadzi czatbota Bard do Polski w pierwszej turze, to... nie mam dobrych wieści. Lista państw gdzie udostępniono narzędzie jest imponująca. Ale zabrakło tam krajów Unii Europejskiej.

Google Bard - tego się nikt nie spodziewał

Google Bard to jedno z narzędzi, które rozpala wyobraźnię użytkowników. Wiedząc jak dobry jest czatbot ChatGPT, wielu snuje wizje dotyczące tego, na co pozwoli analogiczne rozwiązanie od Google. Dotychczas było ono dostępne w fazie testów wyłącznie w dwóch krajach. Na środowej konferencji I/O 2023 dowiedzieliśmy się, że lada dzień stabilna wersja trafi do 180 krajów. Ale wtedy nikomu nawet nie przyszło przez myśl, że szerokim łukiem ominie ono Europę.

Źródło: Depositphotos.com

Google Bard (póki co) nie dla krajów Unii Europejskiej

Jak informuje Google, poniższa lista krajów do których trafił Google Bard jest na tę chwilę finalną. Na tę chwilę, bowiem ich rozwiązanie dba o to, by dostosować się do wszystkich obowiązujących lokalnie regulacji związanych ze sztuczną inteligencją. O ile więc byłbym w stanie uwierzyć, że Polska zostaje ominięta z powodów językowych — to jednak nie wchodzi to w grę przy takiej Francji czy Niemczech. A ich również tam nie uświadczymy.

Inna sprawa to taka, że Google Bard na tę chwilę rozmawia trzema językami. Do lingua franca dołączyły japoński oraz koreański.

Źródło: Depositphotos

Google Bard - lista krajów, gdzie udostępniono czatbota