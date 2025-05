Czas to pieniądz. Aż 40% przedsiębiorców gotowych oddać firmę w ręce AI

Mali i średni przedsiębiorcy tracą mnóstwo czasu na powtarzalne zadania, przez co pracują więcej niż wymaga tego standardowy etat. Konsekwencje? Wypalenie i zaniedbywanie innych sfer życia – a przecież można temu w łatwy sposób zapobiec, wykorzystując AI. W związku z tym HP wprowadza na rynek inteligentne modele laptopów biznesowych z serii EliteBook X oraz Ultra G1 z asystentem AI na pokładzie, który wyręczy przedsiębiorców w żmudnych taskach.

AI w służbie przedsiębiorcom – coraz więcej osób deklaruje chęć wykorzystania sztucznej inteligencji

Aż 44% przedsiębiorców pracuje ponad standardowy etat, a 23% badanych wskazuje nieoptymalny work-life balance jako przeszkodę w skalowaniu działalności biznesowej – takie wnioski płyną z najnowszego badania SW Research. To nieco paradoksalne, bo kiedyś wydawało się, że dzięki technologii będziemy pracować mniej, a ostatecznie, dzięki stale zwiększającym się wymogom wydajności, pracujemy więcej. Skoro więc jesteśmy w samym środku rewolucji AI, to nauczmy się wykorzystywać nowinki do lepszego gospodarowania czasem w powtarzalnych zadaniach.

O jakich czynnościach mowa? Cóż, w badaniu SW Research podano takie przykłady jak codzienna komunikacja, zarządzanie finansami i prace administracyjne czy zarządzanie e-mailami, które – według ankietowanych – zajmuje 10 godzin tygodniowo. Coraz większa liczba przedsiębiorców deklaruje chęć oddelegowania tych zadań w ręce sztucznej inteligencji – 67% ankietowanych zauważa postępy w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w biznesie, a 40% twierdzi, że dzięki automatyzacji mogliby zaoszczędzić nawet 10 wspomnianych godzin tygodniowo.

HP przedstawia laptopy, które wyręczają w powtarzalnych zadaniach

HP przygotowało dla takich osób modele laptopów biznesowych z serii EliteBook X oraz Ultra G1, wyposażone w procesory Intel Core Ultra 5 i 7 z mocą obliczeniową NPU na poziomie 48 TOPS. Ich dopełnieniem jest technologia HP AI Companion, ułatwiająca zarządzanie codziennymi zadaniami poprzez kategoryzację e-maili, tworzenie streszczeń spotkań i sugerowanie działań w aplikacjach biurowych – HP twierdzi, że AI skraca czas pracy z pocztą nawet o 30%. Zaletą nowych urządzeń jest to, że wykorzystują lokalnie przetwarzaną sztuczną inteligencję do automatyzowania zadań.

Wszystko to zamknięte w obudowie z materiałów pochodzących z recyklingu, z ekranami OLED o wysokiej rozdzielczości i rozbudowanym zestawem funkcji komunikacyjnych, takich jak kamera 9 MP i mikrofony kierunkowe. Dodatkowo HP proponuje przedsiębiorcom urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw i 4302fdw, które znacznie skracają czas poświęcany na drukowanie, skanowanie dokumentów i ich archiwizację.

