Google podejmuje wyzwanie Apple. Oto Android XR

Poznajcie Android XR

Google zapowiedziało dzisiaj system Android XR, zaawansowaną platformę dla urządzeń AR i VR, która integruje się bezproblemowo z ekosystemem Androida. Nowy system operacyjny został zaprojektowany tak, aby wspierać szeroki zakres aplikacji i doświadczeń XR, co ma na celu uczynienie technologii AR i VR bardziej dostępną i użyteczną dla użytkowników na całym świecie. Android XR zamierza całymi garściami czerpać z istniejącego już ekosystemu, oferując przy tym dostęp do licznych aplikacji. Cześć z nich Google przygotuje w wersji dedykowanej na gogle i urządzenia VR/AR. Będziemy w ten sposób mogli oglądać YouTube i Google TV na wirtualnym dużym ekranie lub przeżywać swoje ukochane wspomnienia dzięki Google Photos w 3D. Użytkownicy będą mogli też odkrywać świat na nowe sposoby dzięki Google Maps, wznosząc się nad miastami i punktami orientacyjnymi w Immersive View. Nie zabraknie też przeglądarki Chrome, a nawet możliwe będzie korzystanie z funkcji Circle to Search, aby szybko znaleźć informacje o tym, co znajduje się przed naszymi oczami.

Reklama

Samsung i Qualcomm na pokładzie

Samsung, we współpracy z Google, pracuje nad goglami XR pod kryptonimem "Project Moohan". To zaawansowane urządzenie będzie wyposażone w najnowszy układ Snapdragon XR2+ Gen 2, który zapewnia wyjątkową wydajność i wsparcie dla wysokiej rozdzielczości 4.3K na oko przy 90 klatkach na sekundę. Gogle mają oferować realistyczne i szczegółowe wizualizacje, które mogą być wykorzystywane w różnorodnych zastosowaniach, od rozrywki po profesjonalne narzędzia do pracy. Qualcomm odgrywa kluczową rolę w tej współpracy, dostarczając zaawansowane procesor, które napędzają możliwości gogli XR.

Android XR będzie ściśle zintegrowany z usługami Google, takimi jak Google Meet, Google Maps Live View i Google Lens, co pozwoli na tworzenie bardziej interaktywnych i zaawansowanych doświadczeń XR. Google stawia na "immersyjne obliczenia", co oznacza, że użytkownicy mogą spodziewać się bardziej zintegrowanych i intuicyjnych interakcji z technologią XR. Premiera gogli Project Moohan planowana jest na przyszły rok. Google i Samsung mają na celu stworzenie ekosystemu, który nie tylko zrewolucjonizuje rynek urządzeń XR, ale także stanie się konkurencyjnym produktem w stosunku do innych zaawansowanych rozwiązań, takich jak Apple Vision Pro.

Android XR będzie oczywiście ściśle współpracował z asystentem Gemini, który stanie się nieodłącznym elementem całego ekosystemu. Gigant z Mountain View jest też pewny, że tym razem pójdzie mu lepiej niż podczas wcześniejszych prób z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, które spaliły na panewce. Teraz podobno technologia jest już gotowa i nadąża za tym czego oczekują użytkownicy. Android XR będzie póki co dostępny dla deweloperów, którzy mają pracować nad własnymi aplikacjami. Na szerszą premierę platformy możemy liczyć za kilka miesięcy, być może podczas majowego Google I/O.