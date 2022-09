Google przegrało apelację, musi zapłacić 4,1 mld dol. kary

Potężną grzywnę nałożyła na firmę 4 lata temu Komisja Europejska. Po rozpatrzeniu odwołania Sąd UE obniżył teraz nieznacznie kwotę – z 4,34 do 4,125 mld euro.

W całym sporze chodzi o stosowanie przez Google praktyk monopolistycznych dotyczących Androida. W 2018 r., po trwającym trzy lata postępowaniu KE orzekła, że Google mając pozycję dominującą w sektorze wyszukiwarek internetowych, mobilnych systemów operacyjnych oraz sklepów z aplikacjami mobilnymi stosował bezprawne działania.

Trzy grzechy główne

Pierwsze z nich to nielegalna sprzedaż wiązana aplikacji wyszukiwarki i przeglądarki internetowej Google. Chodziło o oferowany producentom pakiet – Play Store, wyszukiwarka Google i przeglądarka Chrome. Firmy nie mogły preinstalować niektórych aplikacji z pominięciem innych.

Drugie to płatności uwarunkowane preinstalacją wyszukiwarki Google. Firma zaoferowała największym producentom i operatorom komórkowym zachęty finansowe w zamian za instalowanie na smartfonach wyłącznie wyszukiwarki Google. To zaszkodziło konkurencji, bo zniechęcało do instalacji innych wyszukiwarek.

Trzecie to niezgodne z prawem utrudnianie rozwoju i dystrybucji konkurencyjnych do Androida systemów operacyjnych. Aby móc instalować na swoich urządzeniach aplikacje Google, w tym Play Store, producenci musieli się zobowiązać, że nie będą rozwijać ani sprzedawać żadnych urządzeń działających na modyfikacjach Androida. W efekcie takiej praktyki to Google a nie użytkownicy miała wpływ na powodzenie, albo raczej niepowodzenie systemów operacyjnych. Taki los spotkał np. Fire OS Amazona.

Firma jest „rozczarowana”

Google, oczywiście nie zgadzało się z wyrokiem. Jednak po jego ogłoszeniu w 2018 r. zmieniło zasady związane z koniecznością preinstalacji na urządzeniach z Androidem wyszukiwarki Google oraz przeglądarki Chrome. Trybunał wziął to pod uwagę zmniejszając nieco wysokość grzywny. Jednak kara wciąż jest wysoka, bo jak stwierdzono, wciąż jest to znaczące przewinienie względem prawa antymonopolowego.

Jesteśmy rozczarowani, że sąd nie unieważnił decyzji w całości. Android stworzył większy wybór dla wszystkich i wspiera tysiące odnoszących sukcesy firm w Europie i na całym świecie – mówił rzecznik Google'a, cytowany przez Reutersa.

