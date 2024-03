Jedna zmiana a ucieszy wielu. Zarządzanie Kalendarzem będzie wygodniejsze

Kalendarz Google to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najpotrzebniejszych aplikacji na naszych smartfonach. Domyślna na wielu smartfonach z Androidem, opcjonalna na iOS. Zintegrowana z innymi narzędziami Google, dostępna również na komputerze pozwala na szybkie tworzenie wydarzeń, o których nie możemy zapomnieć. To wygodny i intuicyjny terminarz i wydawać by się mogło, że nie ma co w nim zmieniać. Nic bardziej mylnego. Przez lata Google kombinowało z Kalendarzem dodając i odbierając funkcje, które rozdzielane były na inne aplikacje. Wystarczy przypomnieć zeszłoroczne zawirowania, w wyniku których Przypomnienia tworzone z poziomu Kalendarza Google trafiły do Zadań, dzięki czemu można nimi zarządzać w łatwiejszy sposób.

Kalendarz Google z małą, ale istotną zmianą. Spodoba się wszystkim

Jednak Kalendarz to wciąż narzędzie, z którego warto korzystać, tym bardziej że z pomocą jednego przycisku możemy tworzyć zarówno wydarzenia, jak i zadania do wykonania dzisiaj lub w kolejnych dniach, miesiącach, czy latach. Serwis 9to5Google informuje, że w aplikacji na Androida pojawiła się możliwość zmiany rodzaju wpisu w kalendarzu przy jego tworzeniu. Do tej pory, po naciśnięciu przycisku "Dodaj" mogliśmy utworzyć nowe wydarzenie, zadanie lub wydarzenie poza biurem (dla kont firmowych). Zmiana rodzaju wpisu wymuszała rezygnację z tworzenia wpisu i powrót do ekranu głównego aplikacji.

Teraz to się zmienia. Przycisk "Dodaj" przenosi nas do ekranu tworzenia wpisu w kalendarzu, gdzie pod tytułem wybieramy jego konkretny rodzaj. To pozwala na szybką edycję i zmianę charakteru każdego dodawanego do Kalendarza wydarzenia lub zadania – bez konieczności jego kasowania. W zależności czy wybierzemy "Wydarzenie", czy "Zadanie" pojawią się inne opcje do uzupełnienia. Mała rzecz, a z pewnością przyda się wszystkim, którzy korzystają z tej aplikacji do zarządzania dniami tygodnia i planowaniem.

Jak to zwykle bywa, aktualizacja odbywa się po stronie serwera i nie u wszystkich zmian będzie odzwierciedlona w tym samym momencie. Można jednak spróbować wymusić zamknięcie Kalendarza i ponowne jej uruchomienie. Tak zadziałało u mnie i zmiana w tworzeniu wydarzeń i zadań w aplikacji jest widoczna. Co ciekawe, na ten moment widoczna jest ona tylko na urządzeniach z Androidem. Można jednak podejrzewać, że niebawem pojawi się też na iOS.

Zmiany te mogą sugerować, że w niedalekiej przyszłości z aplikacji Kalendarza zniknie pływający przycisk FAB pozwalający na szybkie tworzenie wpisów. Z pewnością uprościłoby to interfejs aplikacji i usprawniło jej działanie. Z drugiej jednak strony, Google w swoim aplikacjach testuje różne rozwiązania i po przyzwyczajeniu się do nich, firma postanawia z nich zrezygnować oferując nieco inne podejście do realizowania podstawowych zadań. Nie da się jednak ukryć, że najnowsze zmiany do krok w dobrą stronę, który przełoży się na wygodniejsze zarządzanie aplikacją.