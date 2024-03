Teraz skorzystasz z przydatnej funkcji Wyszukiwarki Google również na smartfonie

Alerty w wyszukiwarce Google to bardzo przydatne narzędzie, które bez konieczności sięgania po zewnętrzne oprogramowanie pozwala użytkownikom śledzić informacje na tematy które ich interesują. To rzecz która trafiła do platformy już dawno temu w wersji na komputery. Wydania mobilne jednak pozostawały w temacie w tyle i Google nie kwapiło się specjalnie, by je tam zaimplementować... aż do teraz.

Alerty w Wyszukiwarce Google trafiają na Androida i iOS. Lepiej późno, niż później

Google kazało nam trochę na nie poczekać, ale są i one! Użytkownicy Androida oraz iOS mogą już skorzystać z alertów dotyczących interesujących ich tematów w przeglądarkowej wersji Wyszukiwarki Google w jej mobilnym wydaniu. Jeżeli korzystacie ze wspomnianej funkcji i jesteście zalogowani w przeglądarce, tuż obok ikonki z waszym awatarem w prawym górnym rogu czekać będzie dzwoneczek z aktywnymi powiadomieniami które wcześniej skonfigurowaliście.

Android nieco nadrabia zaległości. Z tej opcji można było już korzystać na iPhone'ach

Lepiej późno niż później — to prawda, chociaż za każdym razem gdy wygodna nowość trafia z opóźnieniem na urządzenia z Androidem na pokładzie pada to samo pytanie. Jak do tego doszło? W końcu aplikacja Google na iOS oferowała analogiczną funkcjonalność już od dawna, zaś Android pozostawał w tyle, mimo testów które sięgają kilku miesięcy wstecz. Odpowiedzi na to pytanie pewnie nigdy nie poznamy, ale dobra wiadomość jest taka, że dodając ją do przeglądarkowej wersji mobilnej skorzystać z niej można niezależnie od smartfona.