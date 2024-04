Szalona popularność serialu "Fallout" automatycznie wymusza pytanie: co z kontynuacją? Twórcy serialu zabierają głos i... no co to dużo mówić: fani prawdopodobnie nie mają powodów do zmartwień.

"Fallout" bez wątpienia jest jednym z najlepszych seriali ostatnich miesięcy. Szaleństwo które się wokół niego rozgrywa jasno pokazuje, że widzowie pokochali tę opowieść. Co więcej: pokochali ją na tyle mocno, by tłumnie powrócić do tego świata również w grach wideo. Nie dalej niż wczoraj informowałem o tym, że gry z serii sprzedają się jak świeże bułeczki (czego zasługą prawdopodobnie jest znakomita promocja przygotowana przez twórców), ale poza tym tysiące graczy na samym tylko Steamie ogrywało Fallout 4, Fallout 76 oraz Fallout New Vegas. Warto mieć jednak na uwadze, że przecież na Steamie świat się nie kończy — w tych liczbach nie są uwzględnieni gracze mobilni i konsolowi.

Ogromny sukces serialu stawia pytanie o jego kontynuację. Patrząc na to jak wygląda obecnie sytuacja, można spokojnie założyć że takowej się doczekamy, mimo iż oficjalnych zapowiedzi jeszcze nie było. Ale już teraz twórcy komentują sprawę potencjalnej kontynuacji, o czym możemy przeczytać więcej na łamach The Direct.

Fallout - sezon 2. Twórcy informują o planach związanych z kontynuacją serialu

Geneva Robertson-Dworet będąca showrunnerką serialu mówiła wprost, że jako twórcy wypatrują zamówienia drugiego sezonu serialu. Jako że pierwszy sezon to tylko osiem odcinków, nie udało się w nim zmieścić wszystkich pomysłów które mieli. A bogata historia gier i rozbudowany świat sprawiają, że jest tam z czego korzystać. Dla wykorzystania pewnych motywów jak należy, postanowili oni nie robić niczego po łebkach — i zostawić ich realizację w na przyszłość.

Wypowiedział się także reżyser serialowej adaptacji Fallouta, Jonathan Nolan, który zdradził w rozmowie że rozmowy na temat drugiego sezonu i pomysłów na kontynuację prowadzone były już wcześniej między samymi twórcami.

Trochę o tym rozmawialiśmy. Myślę, że zawsze musisz mieć plan działania, jeśli będziesz miał tyle szczęścia, że dostaniesz drugi sezon. Myślę, że w większości przypadków wkładamy naszą energię w upewnienie się, że mamy jeden wspaniały sezon do opowiedzenia. A jeśli będziesz miał takie szczęście, z Genevą [Robertson-Dworet] i Grahamem [Wagnerem], showrunnerami, od początku rozmawialiśmy o tym, dokąd możemy się udać; Mam tylko nadzieję, że ludziom się to spodoba, a my dostaniemy szansę

Drugi sezon Fallouta to tylko kwestia czasu?

Wygląda zatem na to, że powstanie drugiego sezonu Fallouta jest tylko kwestią czasu. Ogromna popularność serialu sprawia, że trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Amazon zdecydowałby się nie kontynuować tej opowieści. Tym bardziej, że twórcy mówią wprost że są gotowi i chętni do działania. Ale dla wszystkich spragnionych kontynuacji zła wiadomość jest taka, że prawdopodobnie przyjdzie nam na niego jeszcze nieco zaczekać.