Legion Samobójców: pierwszy trailer zapowiada niezłe widowisko! Premiera już w sierpniu

Od premiery dzieli nas jeszcze kilkanaście tygodni, ale to dobry czas by pokazać, czego możemy się spodziewać. No, a jak pokazuje ten niespełna trzyminutowy trailer, będzie się działo — szybka, efektowna, komiksowe poczucie humoru i cała paleta oprychów z uniwersum DC — z Harley Quinn i Bloodsportem na czele.

Witajcie w piekle, zwanym też Belle Reve. Jest to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej i superszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie z rodzaju „wykonaj albo zgiń”? Zebrać oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera, Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina i ulubioną świruskę każdego, Harley Quinn. Następnie uzbroić ich po zęby i zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów. Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag… oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller. I jak zwykle – jeden nieopatrzny ruch i nie żyją (z ręki przeciwników, współtowarzysza lub samej Waller). Gdyby ktoś chciał pobawić się w hazardzistę, to rozsądek podpowiada, żeby na nich nie stawiać. Na żadne z nich.

Legion Samobójców z 2016 roku, delikatnie mówiąc, daleki był od ideału. Nawet najwięksi komiksowi wyjadacze byli znużeni i srogo zawiedzeni produkcją — ale ta najwyraźniej nie doczeka się edycji na miarę Ligi Sprawiedliwości. Zamiast tego twórcy przygotowują coś zupełnie nowego — ale trzeba przyznać że już od pierwszej chwili zapowiedzi prezentują się znacznie ciekawiej.