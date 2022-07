Wystartowała przedsprzedaż God Of War Ragnarök. To największa premiera na konsole PlayStation w tym roku. Za edycję kolekcjonerką przyjdzie zapłacić prawie 1300 zł.

W obliczu zbliżającego się ragnaröku wyrusz z Kratosem i Atreusem w podróż w poszukiwaniu odpowiedzi. Ojciec i syn muszą podjąć ogromne ryzyko i odwiedzić wszystkie dziewięć światów. Podróżując wśród zapierających dech w piersiach mitycznych krajobrazów, będą musieli stawić czoła potężnym przeciwnikom od skandynawskich bóstw po dzikie bestie - i przygotować się na ostateczne starcie. By chronić swoją rodzinę, Kratos po raz kolejny będzie musiał zrobić użytek ze śmiercionośnych umiejętności oraz niezawodnej broni - Lewiatana oraz Ostrzy Chaosu. Kolejna odsłona epickiej sagi przynosi również szeroką gamę zupełnie nowych zdolności zarówno dla niego, jak i Atreusa. Przygotuj się na płynną, dynamiczną walkę, której styl możesz dostosować do swoich preferencji.

Już teraz oficjalny opis gry God Of War Ragnarök brzmi interesująco. Gra trafi do sprzedaży 9 listopada i jest to bez wątpienia największa tegoroczna premiera na konsole PlayStation - zarówno na starą, jak i nową generację. Dziś ruszyła przedsprzedaż i już wiemy ile przyjdzie zapłacić za każdą z edycji. A tych będzie kilka. Oprócz podstawowej wersji pudełkowej (na PS4 i PS5), w sprzedaży pojawią się dwie edycji kolekcjonerskie.

W wersji cyfrowej w sklepie PlayStatoin Store God Of War Ragnarök wyceniony jest na 299 zł (wersja na PS4) i 339 zł (PS5/PS4). Cyfrowa Edycja Deluxe kosztuje w PS Store 389 zł i zawiera m.in. dodatkowe skórki dla postaci i broni, cyfrową ścieżkę dźwiękową, artbook oraz zestaw awatarów. W sklepach pojawią się wydania pudełkowe - w Edycji Premierowej. Ta zawiera dodatkowo Pancerz Wysokich Śniegów dla Kratosa oraz Tunikę Wysokich Śniegów dla Atreusa (skórka). Dostępne są też wydania kolekcjonerskie zawierające fizyczne przedmioty związane z grą.

A co znajduje się w poszczególnych edycjach kolekcjonerskich God Of War Ragnarök?

Edycja Kolekcjonerska

Pełna wersja gry na PS4 i PS5 (kod)

Replika młota Mjölnir (ok. 40 cm)

Krasnoludzkie kości do gry

2 figurki bliźniaczych Wanów (ok. 5 cm)

Steelbook (nie zawiera dysku z grą)

Ołtarz Strażniczki Wiedzy

Kupon na zawartość cyfrową: Pancerz Czarnej Doliny Strój Czarnej Doliny Rękojeść topora Czarnej Doliny Rękojeści ostrzy Czarnej Doliny Cyfrowy artbook od Dark Horse Oficjalna cyfrowa ścieżka dźwiękowa Zestaw awatarów PSN na PS4/PS5 Motyw na PlayStation 4



Edycja Jötuńska

Pełna wersja gry na PS4 i PS5 (kod)

Replika młota Mjölnir (ok. 40 cm)

Kości do gry Broka

7-calowa płyta winylowa (z muzyką Beara McCreary’ego)

2 figurki bliźniaczych Wanów (ok. 5 cm)

Przypinki z sokołem, niedźwiedziem i wilkiem

Materiałowa mapa Yggdrasilu

Legendarny pierścień Draupnir

Steelbook (nie zawiera dysku z grą)

Ołtarz Strażniczki Wiedzy

Kupon na zawartość cyfrową: Pancerz Czarnej Doliny Strój Czarnej Doliny (skórka) Rękojeść topora Czarnej Doliny Rękojeści ostrzy Czarnej Doliny Cyfrowy artbook od Dark Horse Oficjalna cyfrowa ścieżka dźwiękowa Zestaw awatarów PSN na PS4/PS5 Motyw dla PlayStation 4



Edycję kolekcjonerską oraz Jötuńską God Of War Ragnarök kupicie już w polskich sklepach. Za tę pierwszą trzeba zapłacić 999 zł. Znajdziecie ją m.in. w RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i Empik. Druga kosztuje 1299 zł i jest dostępna m.in. w Media Markt, Media Expert i Neonet.