PlayStation Game Size to zaufane źródło, które stale monitoruje bazę danych sklepu PlayStation, dostarczając dzięki temu informacje na temat daty premiery gier czy ilości wymaganego miejsca na dysku. Niedawno to samo źródło podawało między innymi informacje o wielkości Horizon Forbidden West - więcej informacji możecie znaleźć pod tym linkiem.

Według przecieku, God of War: Ragnarok ma zadebiutować dopiero 30 września 2022 roku, czyli w ostatni dzień trzeciego kwartału. Przypomnijmy w tym miejscu, że kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa miała pierwotnie pojawić się na PlayStation 4 i PlayStation 5 w 2021 roku. Santa Monica Studios było zmuszone jednak przełożyć datę premiery w związku z pandemią koronawirusa i operacją pleców, jaką przeszedł Christopher Judge, użyczający głosu Kratosowi w angielskiej wersji językowej.

Jak możemy przeczytać w samym tweecie, podana data może okazać się wyłącznie place-holderem, czyli wstępną datą tymczasową. Wiele osób twierdzi, że deweloperzy się nie wyrobią i God of War: Ragnarok trafi na półki sklepowe dopiero w przyszłym roku. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że są to tylko sceptyczne obawy, mijające się z prawdą.

Część z 2018 roku została przyjęta niesamowicie ciepło przez graczy i wielu uważa ją za jedną z najlepszych gier poprzedniej generacji. Jeśli nie posiadacie PlayStation 4 lub 5, od stycznia będziecie mogli sprawdzić grę na PC - a naprawdę warto nadrobić zaległości. Potwierdza to jedynie recenzja Pawła Winiarskiego, w której przyznał produkcji Santa Monica Studios notę 10/10. W tekście możemy przeczytać:

10/10. Tak, wystawiam nowemu God of War maksymalną ocenę. Podobnie jak 2 lata temu, przy okazji premiery Uncharted 4 uważam, że nowe przygody Kratosa to powód by kupić PlayStation 4. [...] Bawiłem się przy nowym God of War świetnie i za jakiś czas powtórzę tę przygodę, starając się skupić jeszcze mocniej na smaczkach i detalach, które przygotowali twórcy. Fantastyczny powrót jednego z moich ulubionych bohaterów, zdecydowanie warto było na niego czekać.