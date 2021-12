Kolorowe panele do PlayStation 5 i nowe kontrolery DualSense oficjalnie!

Sony prezentuje nowe warianty kolorystyczne wymiennych paneli do PlayStation 5. Pojawią się one na początku przyszłego roku. Towarzyszyć im będą kontrolery DualSense w tych samych kolorach.

Gdy kilka tygodni temu Kamil pisał, że Sony patentuje wymienne panele w PlayStation 5 i to najwyższy czas, by zaczęli je sprzedawać, nic nie wskazywało, że tak się stanie. Przynajmniej nie tak szybko. Wydawało się, że to jeden z etapów szeroko zakrojonej walki z firmami zewnętrznymi. Po premierze PS5 część z nich wpadła na pomysł produkowania wymiennych paneli do konsol. I to w kilku wersjach kolorystycznych. Bez zgody Sony i bez żadnych prowizji. Nie podobało się to firmie, która od miesięcy toczy bój z tego typu działalnością. Nie dziwi mnie jednak fakt, ze producent PlayStation 5 postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz przekuje pomysł innych złoty interes. Tym bardziej, że od premiery PS5 mówi się, że białe panele nie służą konsoli i potrzebne są inne kolory.

Kolorowe panele do PlayStation 5 i nowe kontrolery DualSense. Do wyboru, do koloru

Sony oficjalnie zaprezentowało szereg nowych paneli wymiennych do PlayStation 5, które już w przyszłym roku trafią do sprzedaży. Za 54,99 dolarów amerykańskich kupicie je w kolorze Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue oraz Galactic Purple. Wraz z panelami, na rynku pojawią się także nowe wersje kolorystyczne kontrolerów DualSense. DualSense Nova Pink, Starlight Blue i Galactic Purple dołączą do obecnych na rynku Cosmic Red, Midnight Black oraz białych. Kontrolery pojawią się w sprzedaży na początku przyszłego roku roku, choć ich dostępność zależna będzie kraju.

Na chwilę obecną nie ma potwierdzenia kiedy panele i kontrolery trafią do sprzedaży w Polsce. Sony potwierdza jedynie, że w styczniu przyszłego roku w sklepach pojawią się dwie pierwsze obudowy. The Midnight Black oraz Cosmic Red będą dostępne w kilkunastu krajach. To USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Chiny, Tajwan, Hong Kong, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Korea Południowa i Filipiny. Panele w kolorach Nova Pink, Galactic Purple oraz Starlight Blue na sklepowych półkach zawitają nieco później. Mowa o pierwszej połowie 2022 r.

Firma planuje udostępnienie ich na pozostałych rynkach, jednak nie zdradza żadnych szczegółów. Mnie osobiście zaskakuje brak Polski na liście krajów, które w pierwszej kolejności otrzymają kolorowe panele. PlayStation 5 cieszy się u nas ogromną popularnością. Konsole sprzedają się błyskawicznie, także po mocno zawyżonych cenach. Dziwi mnie decyzja Sony, że całkowicie pominęła nasz kraj.