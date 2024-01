Gmail na smartfonach doczekał się przydatnej funkcji. Użytkownicy prosili o nią latami

W dzisiejszych czasach coraz więcej spraw załatwiamy za pośrednictwem smartfonów. Czy to równie wygodne co komputery? W wielu przypadkach: nie. Czy to coś faktycznie zmienia w podejściu użytkowników? Ani trochę. Bo skoro możemy załatwić część aktywności "w drodze", dlaczego by tego nie robić?

Jednak nawet te narzędzia po które sięgamy na co dzień, jak poczta Gmail, mają swoje ograniczenia. I jednym z nich był brak opcji zaznaczenia hurtowo wszystkich maili. Teraz sprawy nareszcie się zmieniają — i aplikacja Gmail zarówno na smartfonach z Androidem jak i iOS doczekała się opcji zaznaczania wszystkich wpisów jednym stuknięciem w ekran.

Zaznacz wszystko: nowa opcja w aplikacji Gmail już dostępna

Opcja "Zaznacz wszystko" aktywowana jest przy zaznaczaniu wiadomości. Przytrzymując palcem na którymś z maili, możemy dodawać do niego kolejne... albo w górnej części ekranu wybrać nowododaną opcję "Zaznacz wszystko". Idealne w swojej prostocie rozwiązanie pozwoli nam znacznie łatwiej wprowadzać czystki. Fajne dla miłośników filozofii "inbox zero", a także do ekspresowego czyszczenia zakładek z ofertami czy powiadomieniami z serwisów społecznościowych.

Opcja zaznaczania wszystkich maili trafia do użytkowników iOS i Androida

Mimo że o opcji tej pierwszy raz usłyszeliśmy kilka dobrych miesięcy temu, dopiero teraz gigant wprowadza ją do finalnej wersji aplikacji. Stopniowo trafia ona do użytkowników na całym świecie zarówno na systemie Android jak i iOS. U mnie jest już dostępna zarówno na jednym jak i drugim systemie.