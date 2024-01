Mapy Google jeszcze wygodniejsze. Oto nowość w nawigacji

Mapy Google to oczko w głowie internetowego giganta. Firma regularnie wprowadza tam zmiany, usprawnienia i co jakiś czas serwuje zupełnie nowe funkcje. Nie trzeba było długo czekać na to, aż gigant zaproponuje nam kolejne nowości — tym razem skupiające się na nawigacji. Trafią one zarówno do podstawowej wersji aplikacji jak i Android Auto.

Mapy Google: budynki 3D trafią także do nawigacji

Wyświetlanie budynków w formie trójwymiarowych bloków nie jest niczym specjalnie nowym dla Map Google. To rzecz, która dostępna tam jest od jakiegoś czasu — choć warto mieć na uwadze, że nie jest ona domyślnie aktywowana. Należy ją włączyć ręcznie w ustawieniach aplikacji.

Dotychczas aktywowanie zabudowań w 3D dotyczyło jednak wyłącznie przeglądania map. Próżno było ich szukać podczas nawigacji. Najwyraźniej Google postanowiło po wielu miesiącach zaimplementować takie nowości także podczas korzystania z nawigacji. Pierwsi użytkownicy mogą już z niej skorzystać.

Źródło: https://www.reddit.com/r/AndroidAuto/comments/18iccx3/3d_buildings_in_aa_google_maps_this_is_how_it/

Jak informuje serwis 9to5Google, część użytkowników po aktywacji wyświetlania zabudowań w 3D może już cieszyć się widokiem z bryłami 3D podczas nawigacji. I to zarówno w przypadku korzystania z aplikacji Mapy Google jak i Android Auto.

To zmiana którą Google wprowadza po cichu i bez wielkiej pompy. Najzwyczajniej w świecie rozszerzając funkcjonalność i widok do modułu, gdzie wcześniej nie były one dostępne. No cóż — lepiej późno, niż później. Jednak ze względu na to, że wyświetlanie zabudowań w 3D nie jest domyślnym widokiem w aplikacji, automatycznie ogranicza to liczbę potencjalnych użytkowników którzy i tak po nią sięgną.

Jeżeli jednak jesteście miłośnikami takiego widoku — to dobrze się składa. Bo jeżeli u Was jeszcze nie jest on dostępny, to prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni — będziecie już mogli się nim cieszyć.