Dysk Google z rewolucyjną funkcją. Zachwyci miliony użytkowników!

Google sukcesywnie rozwija swoją sztuczną inteligencję. Gemini trafia gdzie tylko się da - i każdy ich produkt dzięki niej otrzymuje nowe sztuczki, które czynią go jeszcze bardziej wyjątkowym, przystępnym i... po prostu lepszym. Najnowsza aktualizacja dla wersji Dysku Google w przeglądarce nie jest w tym temacie wyjątkiem. Platforma od teraz umożliwia użytkownikom szybkie podsumowywanie treści wideo oraz zadawanie pytań dotyczących ich zawartości: i to bez konieczności oglądania całego materiału!

Reklama

Panel Gemini zachwyci użytkowników Dysku Google

Po otwarciu dowolnego pliku wideo na Dysku Google, użytkownik może wybrać ikonę Gemini w prawym górnym rogu odtwarzacza. Ta aktywuje boczny panel ze sztuczną inteligencją, w ramach którego to automatycznie zostanie wygenerowane podsumowanie zawartości materiału filmowego. Dodatkowo też użytkownicy otrzymają rozmaite propozycje zapytań, które można zadać narzędziu. Wśród nich m.in. wypunktowanie kluczowych wniosków czy też wypisanie zadań do wykonania. To jedna z tych nowości, którą bez wątpienia docenią wszyscy użytkownicy biznesowi. W firmach bowiem regularnie nagrywa się spotkania, które nierzadko potrafią trwać nawet po kilka godzin. Z pomocą Gemini można będzie sprawnie zyskać dostęp do wszystkich najważniejszych informacji. Bez konieczności przeglądania długich, nierzadko wielogodzinnych nagrań. Teraz wystarczy zadać odpowiednie pytanie, a sztuczna inteligencja Gemini dostarczy konkretnych odpowiedzi oparte na analizie treści wideo.

Łatwo i efektywnie. Dysk Google przodem do użytkownika

Google podkreśla, że choć filmy zawierają ogrom informacji, ich ponowne odtwarzanie często pochłania cenny czas. Dzięki integracji z zaawansowanymi algorytmami, użytkownicy mogą znacznie szybciej uzyskać dostęp do najważniejszych informacji i zaoszczędzić na tym sporo czasu. To kolejny krok ku automatyzacji pracy i usprawnień szeroko pojętych procesów biznesowych. Warto mieć jednak na uwadze, że na tę chwilę analiza wideo w Dysku Google dostępna jest wyłącznie w przeglądarkowej wersji desktopowej. Próżno szukać jej na smartfonach i tabletach. Ponadto jest ona stopniowo wprowadzana na kontach użytkowników Google One AI Premium (obecnie AI Pro i wyżej), a także do wybranych klientów Google Workspace.

Mała-wielka rzecz. To dla wielu będzie rewolucja z prawdziwego zdarzenia

Google coraz sprytniej implementuje Gemini w kolejnych narzędziach udowadniając, że doskonale wie co robi. Dba o to, by wszystkie kolejne z ich rozwiązań były możliwie jak najbardziej praktyczne i przydatne dla użytkowników. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że analiza wideo w obrębie Dysku Google okaże się strzałem w dziesiątkę i wielu użytkownikom pozwoli zaoszczędzić długie godziny. A jednocześnie wiem, że internetowy gigant nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i niebawem równie ciekawych opcji w ich usługach zobaczymy jeszcze więcej!