Zatrzymaj wideo i patrz jak dzieje się magia Google – skorzystasz już niebawem

Choć sam nie jestem wielkim fanem usług Google, to z Obiektywu korzystam całkiem często do szybkiego wyszukiwania rzeczy lub tłumaczenia dokumentów czy menu w zagranicznej restauracji. Teraz usługa technologicznego giganta rozszerza się o kompatybilność z YouTube Shorts. Google właśnie ogłosiło start nowej wersji beta.

Napędzana sztuczną inteligencją opcja zaznaczania i wyszukiwania to coraz popularniejsze rozwiązanie, stosowane przez wiele technologicznych podmiotów. Google ma jednak tę przewagę, że pod jej skrzydłami znajduje się YouTube, czyli jeden z największych serwisów streamingowych.

Obecność Google Lens w Shortsach to kolejna próba zwiększenia atrakcyjności konkurenta TikToka – jak będzie to działać? Wystarczy zatrzymać wideo odtwarzane w YouTube Shorts, wybrać Obiektyw w górnym menu, a następnie narysować, zaznaczyć lub stuknąć dowolny element na ekranie. Użytkownik zobaczy dopasowania wizualne i wyniki wyszukiwania nałożone na film, czyli dokładnie tak, jak w przypadku standardowego korzystania z „soczewki”.

Z radością informujemy, że rozpoczynamy wdrażanie nowej wersji beta, która wprowadza magię Google Lens do YouTube Shorts. W nadchodzących tygodniach będziecie mogli używać Lens, aby wyszukiwać to, co widzicie podczas oglądania Shorts – Google.