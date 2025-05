Google ma jasny plan dla Pixela. Zostanie z TSMC na dłużej

Procesor Tensor w smartfonach Google Pixel do tej pory bazował na układzie Samsunga i przez tą samą firmę był produkowany. Miał przez to jednak swoje wady i wcale nie chodziło o wydajność.

Pixel 10 będzie pierwszym smartfonem Google, który wykorzysta układ Tensor (G5) produkowany przez TSMC, a nie przez Samsunga. Dzięki tej decyzji, gigant z Mountain View chce rozwiązać jeden z największych problemów swojego procesora, czyli wysokie temperatury pracy i pobór energii. Litografia 3 nm stosowana przez TSMC ma w tym znacząco pomóc, choć ciekawi jesteśmy też innych zmian. Google zamierza między innymi wykorzystać modem MediaTeka oraz własny układ ISP. Wygląda też na to, że firma jest zadowolona z Tensora G5, bo pojawiły się doniesienia o przedłużeniu współpracy z TSMC.

TSMC na kolejne 5 lat

W ostatnim czasie jeden z przedstawicieli zarządu Google wizytował fabrykę TSMC na Tajwanie i wygląda na to, że był bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy. Obie firmy podpisały podobno przedłużenie kontraktu, który wspomina o produkcji procesorów aż dla Pixela 14, którego premiera będzie miała miejsce zapewne w około 2029 roku, czyli za 4 lata. Wygląda więc na to, że kolejne procesory Tensor będą również produkowane w fabrykach TSMC, prawdopodobnie w jeszcze bardziej zaawansowanych procesach litografii. Niestety nie oznacza to jednak, że nawiążą one walkę z najwydajniejszymi układami na rynku, bo ich specyfikacja pozostawia nieco do życzenia.

Na pełną ocenę Pixela 10 oraz układu Tensor G5 musimy jeszcze trochę poczekać. Google zamierza w tym roku zaprezentować swoje nowe smartfony nieco szybciej, na co wskazywać ma też przyśpieszenie harmonogramu prac nad nową wersją Androida. Mimo wszystko trudno jednak liczyć aby nowy model pojawił się w sklepach szybciej niż w sierpniu. Z pewnością będzie to jedna z ciekawszych premier w tym roku, bo Android 16 niesie ze sobą spore zmiany w wyglądzie, a nowy procesor daje nadzieje na wreszcie nieco lepszy czas pracy oraz chłodniejsze urządzenie.