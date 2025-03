Gmail z turbodoładowaniem. Nowa opcja uczyni skrzynkę jeszcze wygodniejszą

Google nieustannie rozwija swoją sztuczną inteligencję i integruje ją coraz lepiej ze swoimi usługami. Teraz Gemini pojawia się w Gmailu, serwując zupełnie nową opcją: dodawanie do Kalendarza. Jak to działa w praktyce? Świeżutkie rozwiązanie automatycznie wykrywa treści związane z wydarzeniami w treści wiadomości, a następnie pozwala jednym kliknięciem dodać je do Kalendarza Google.

Na tę chwilę obecność Gemini w skrzynce Gmail jest już dość zauważalna. Platforma oferuje możliwość podsumowania maila, która to napędzana jest przez Gemini. Teraz dowiadujemy się o kolejnej opcji, która niebawem ma dołączyć do skrzynki: dodawaniu do kalendarza, która to samodzielnie wykrywa szczegóły wydarzeń w treści wiadomości i automatycznie proponuje ich zapisanie.

Reklama

Po wyborze nowej opcji, otwierać się będzie boczny panel dedykowany Gemini, a Google samodzielnie uzupełni najważniejsze szczegóły wydarzenia, takie jak: nazwa, konkretna data czy też godzina rozpoczęcia.

Warto jednak mieć na uwadze, że nowe rozwiązanie niesie za sobą także zestaw ograniczeń. Wśród tych najbardziej odczuwalnych bez wątpienia jest brak obecności w mailach, które zaoferują automatycznie wykryte wydarzenia -- czyli np. rezerwacje w restauracjach czy bilety lotnicze. Warto też wiedzieć, że nie ma opcji automatycznego dodania tam dodatkowych gości. Tych musimy zawsze wprowadzić ręcznie.

Nowa opcja trafia do użytkowników: kto skorzysta w pierwszej kolejności?

Na starcie nowa funkcja trafia do użytkowników poczty Gmail na komputerach -- i jej pełne wdrożenie planowane jest na połowę przyszłego miesiąca. Warto mieć jednak na uwadze, że w pierwszej kolejności trafi ona do płacących użytkowników, zaś reszta musi ustawić się w kolejce i cierpliwie czekać. Nie zmienia to jedna faktu, że Gmail staje się coraz bardziej naszpikowany takimi opcjami, a przez to najlepsza skrzynka e-mail staje się... jeszcze lepsza, wygodniejsza i bardziej przyjazna nam, użytkownikom.

Źródło