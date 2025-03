Mapy Google kokietują użytkowników. Zmiany w wyglądzie zachwycają

Mapy Google, jak zresztą wszystkie ogromne produkty, po które codziennie sięgają miliony użytkowników, są dość oszczędne w kwestii wprowadzania jakichkolwiek zmian. Tym razem jednak internetowy gigant pokusił się o spory redesign, którego efekty widać gołym okiem i raczej trudno będzie ich komukolwiek nie zauważyć!

Nowy, arkuszowy, wygląd Map Google na iPhone'a już dostępny

Google od jakiegoś czasu delikatnie odświeża i zmienia swoje aplikacje. Robi to w myśl wytycznych ich nowego standardu Material Design, w ramach którego pełnoekranowe okna zastępowane są przez nakładające się na siebie arkusze. Teraz przyszedł czas na odświeżenie aplikacji na iPhone'a, gdzie nowy, arkuszowy design zastąpił tradycyjne, pełnoekranowe, interfejsy. Jeżeli "już to gdzieś widzieliście" to... faktycznie: widzieliście, na Androidzie. Tam analogiczne zmiany, trafiły do użytkowników już w lipcu. Na iPhone trzeba było poczekać znacznie dłużej.

Źródło: Depositphotos

Po otwarciu mapy można zauważyć, że wszystkie dolne arkusze interfejsu mają teraz bardziej zaokrąglone narożniki, co nadaje aplikacji powiewu świeżości oraz nowoczesności. Kluczową zmianą jest też możliwość przewijania arkusza do góry, przy czym sama mapa pozostaje widoczna w tle - za paskiem statusu. Dzięki temu użytkownik ma łatwiejszy dostęp do informacji o interesującej go lokalizacji. Nie traci też z oczu nawigacji, co jest ogromnym plusem w kwestii użyteczności.

Kolejną istotną zmianą w odświeżonych Mapach jest rezygnacja z tradycyjnego przycisku "Wstecz" po lewej stronie paska wyszukiwania. Zamiast niego w aplikacji pojawiła się ikonka z "X" w prawym górnym rogu arkusza, tuż obok przycisku udostępniania. Usunięto także dedykowane pole wyszukiwania w tym widoku. Ma to poprawić ergonomię i ułatwić obsługę aplikacji jedną ręką. Odświeżono także interfejs nawigacji po wybraniu przycisku akcji. Pierwszy ekran, w którym wprowadza się cel podróży, pozostaje pełnoekranowy i nie ulega zmianie. Natomiast po wpisaniu lokalizacji górna część ekranu wyświetla jedynie start i koniec trasy w pływającym prostokącie. To pozwala na bardziej przejrzystą prezentację informacji, bez konieczności przewijania ekranu.

iPhone nareszcie z nowym widokiem: warto było czekać!

Mapy Google to aplikacja, po którą wielu użytkowników sięga na co dzień. I wszystkie usprawnienia, które sprawiają, że korzystanie z aplikacji staje się wygodniejsze, są ogromnym plusem. Wielu już traciło nadzieję na to, że iPhone nadgoni zaległości, w końcu nowy interfejs na Androidzie zawitał już w lipcu. Gigant jednak przyzwyczaił nas do tego, że lubi sobie takie wprowadzanie zmian rozciągnąć w czasie, a lepiej późno niż później.