Gmail będzie miał lepszą wyszukiwarkę

Gmail to obecnie największa usługa pocztowa na świecie. Szacuje się, że codziennie aż 27% wszystkich otwartych maili to wiadomości otrzymane na skrzynkę w usłudze Google. Gigant codziennie zarządza ponad 300 miliardami wiadomości i trzeba przyznać, że robi to wzorowo. Od momentu swojej premiery, Gmail uchodzi za jedną z najlepszych usług pocztowych, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę jego popularność. Użytkownicy chwalą sobie nie tylko możliwości jakie daje aplikacja i wersja dostępna w przeglądarce internetowej, ale również szybkość działania oraz wyszukiwarkę, która mocno korzysta z technologii stosowanych we flagowej usłudze Google.

Teraz wyszukiwarka w Gmailu stanie się jeszcze lepsza za sprawą zastosowania technik uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Jak możemy przeczytać na blogu Google, od piątku wyszukiwarka w usłudze pocztowej zyskała nowe możliwości. Zmiany będą pojawiać się stopniowo u wszystkich użytkowników, zarówno firmowych jak i prywatnych, a dotyczą głównie aplikacji mobilnej. Dzięki modelom uczenia maszynowego, które analizują to co robimy w aplikacji, wyniki wyszukiwania mają być teraz bardziej trafne. Przed standardową listą uszeregowaną chronologicznie, od najnowszych maili, pojawi się jeszcze rubryka nazwana "Top results".

W zamyśle algorytmu Google mają to być wiadomości, które najlepiej odpowiadają treści naszego zapytania. Niekoniecznie muszą być najnowsze, ale mogą być istotne innych względów, na przykład gdy udzielaliśmy się w danym "łańcuchu mailowym" kilkukrotnie. Nowa prezentacja wyników wyszukiwania w aplikacji powinna pojawić się u wszystkich użytkowników Gmaila w najbliższych tygodniach.