Po czym każdą przychodzącą korespondencję pozaznaczać odpowiednią gwiazdką, co automatycznie posegreguje nam ją do właściwych skrzynek. Na koniec archiwizujemy całą pocztę w głównej skrzynce, pozostawiając ją pustą w oczekiwaniu na kolejne wiadomości. To bardzo wygodne i przejrzyste w korzystaniu z Gmaila, sam stosuje od wielu miesięcy takie ustawienie na mojej głównej prywatnej skrzynce Gmail – to takie moje małe Inbox Zero.